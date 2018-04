"Spider-Man" erscheint im September 2018 – ganz Manhattan spielbar

Release-Tag für exklusiven Playstation-Titel veröffentlicht

"Spider-Man" kommt am 7. September 2018. Das Superhelden-Spiel erscheint exklusiv für die Playstation und soll in der Pro-Version nur kleinere Grafikverbesserungen mit sich bringen. Hinsichtlich der Bildwiederholungsrate hat sich Entwickler Insomniac Games dazu entschlossen, diese 30 Bilder pro Sekunde festzusetzen.

playstation eu "Spider-Man" im Gameplay-Trailer.

Ganz Manhattan spielbar

Mikrotransaktionen wird es keine geben, allerdings kostenpflichtige Downloadinhalte. Zur Handlung wurde nichts verraten, allerdings soll die Story nach einem Überfall seinen Lauf nehmen. Spider-Man soll sich in New Yorks Manhattan frei bewegen können. In dem Game soll die komplette Insel spielbar sein. (red, 06.04.2018)