Afghanen befürchten bevorstehende Abschiebewelle

Angeblich gibt es bis zu 400 Festnahmeaufträge, bisher aber keine Infos über forcierte Festnahmen

Wien – In den kommenden Tagen seien bundesweit großflächige Festnahmen rechtskräftig negativ beschiedener afghanischer Flüchtlinge zu erwarten, um diese nach Afghanistan abzuschieben. Insgesamt gebe es bis zu 400 Festnahmeaufträge. In Mödling hätten unter Afghanen bereits zu Ostern mehrere Razzien stattgefunden. Diese Informationen – auch der "Kurier" brachte sie – sorgen innerhalb der afghanischen Communitys in Österreich derzeit für Panik, berichtet Herbert Langthaler vom NGO-Zusammenschluss Asylkoordination.

Asylentscheider plauderte

Die Info über die 400 Festnahmeaufträge stammt laut STANDARD-Recherchen von einem Rechtsberater, der vor wenigen Tagen im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ein Gespräch mit einem Entscheider hatte. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), der mehrfach angekündigt hat, heuer schwerpunktmäßig nach Afghanistan abzuschieben, schreite nun zur Tat, habe der Entscheider laut der zuverlässigen Quelle zu dem Rechtsberater gesagt.

Bis dato gebe es keine Informationen über zahlreichere Fest- und Inschubhaftnahmen von Afghanen, sagt Langthaler. Auch sei nichts über zeitnah geplante Charterabschiebungen nach Kabul bekannt, ohne die eine so große Anzahl von Menschen nicht weggebracht werden könne. Schubhaft wiederum, um der Abzuschiebenden jederzeit habhaft zu sein, sei nur für wenige Tage, also unmittelbar vor einer Außerlandesbringung, rechtens.

Bisher nur Linienflüge



Abschiebungen aus Österreich nach Afghanistan fanden zuletzt immer auf Linienflügen statt. Charterflüge gab es keine, auch hatte Österreich bis Anfang Februar für 2018 keine Frontex-Flüge nach Kabul angemeldet. (Irene Brickner, 6.4.2018)