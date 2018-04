Sturm-Kapitän Schulz beendet im Sommer Karriere

Der Innenverteidiger sieht seine Zukunft im Trainergeschäft

Wien – Der bei Sturm Graz engagierte Deutsche Christian Schulz wird im Sommer seine Karriere beenden. Das gab der Kapitän des steirischen Bundesligisten am Freitag auf deichstube.de bekannt. Der Vertrag des 35-jährigen Innenverteidigers läuft mit Saisonende aus, er will sich in Zukunft mehr um seine Familie kümmern.

Schulz spielte von 2002 bis 2007 bei Werder Bremen und danach neun Jahre für Hannover 96, ehe er im Sommer 2016 zu Sturm ging. Seine Zukunft sieht er als Trainer, Gespräche mit Hannover 96 sollen bereits laufen. (APA, 6.4.2018)