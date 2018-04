"Sonderfaktoren" wie Heta ermöglichen Budgetüberschuss 2019

Erstmals seit 1954 gibt der Bund weniger aus, als er einnimmt. Auch eine 800 Millionen Euro schwere Rückzahlung aus Bayern macht das möglich

Wien/Klagenfurt – Der von der Regierung für 2019 angekündigte Überschuss kommt auch durch einmalige Sondereffekte zustande. Darauf weist der Budgetdienst des Parlaments in seiner der APA vorliegenden "Budgetanalyse 2018 und 2019" hin. Außerdem schreiben die Budgetexperten des Parlaments, dass die für Steuerreformen reservierten Milliardenbeträge für den Ausgleich der kalten Progression nicht ausreichen.

Das Doppelbudget sieht für 2019 einen Überschuss von 541 Millionen Euro vor. Erstmals seit 1954 gibt der Bund damit weniger aus, als er einnimmt. Ermöglicht wird das auch durch eine Reihe von Sondereinnahmen, die der Budgetdienst in seinem Entwurf an den Budgetausschuss auflistet – allen voran eine hunderte Millionen Euro schwere Rückzahlung des Freistaats Bayern aus dem Hypo-Vergleich mit dem Bund.

Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria

Der Vergleich zwischen Österreich und Bayern war eine Folge der Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria und wurde 2015 geschlossen. Österreich überwies in der Folge 1,23 Milliarden Euro als Garantiezahlung an die Bayern. Diese verpflichteten sich, das Geld zurückzuzahlen, sollte Bayern aus der Abwicklung der Hypo-Bad-Bank Heta Geld erhalten. Das ist nun offenbar der Fall: 826 Millionen sollen 2019 nach Österreich zurückfließen.

Ohne diesen Rückfluss hätte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) im Budget 2019 keinen Überschuss einplanen können. Dazu kommen noch weitere "Sonderfaktoren": 400 Millionen Euro aus der Versteigerung von Mobilfunklizenzen und 298 Millionen aus höheren Dividenden (BIG, Öbib, Asfinag). In Summe also 1,5 Milliarden.

Die EU erkennt einen Großteil dieser Sondereffekte nicht als defizitmindernd an. Das deshalb, weil zum Beispiel Bayern zwar Geld nach Österreich überweist, im Gegenzug aber auch die bestehende österreichische Forderung an Bayern reduziert wird. Die Vermögenssituation des Bundes wird durch die Überweisung also nicht verbessert. Das ist auch der Grund, warum die Regierung im kommenden Jahr einen "administrativen Überschuss" feiern kann, der Bund der EU aber trotzdem noch ein Maastricht-Defizit melden muss.

Spätestens 2020 soll es damit aber vorbei sein: Laut Budgetplan wird der Bund in zwei Jahren nämlich auch nach den strengeren Budgetregeln der EU ausgeglichen bilanzieren, gesamtstaatlich (inklusive Länder und Gemeinden) soll es sogar einen Überschuss geben.

Risikofaktoren

Risikofaktoren sieht der Budgetdienst aber noch – etwa die Aufhebung der möglicherweise EU-rechtswidrigen Kürzung der Familienbeihilfe für Kinder im Ausland (114 Millionen Euro) oder höhere Zahlungen für den Pflegeregress über die vorgesehenen 100 Millionen Euro hinaus.

Außerdem verweist der Budgetdienst darauf, dass für künftige Steuerreformen zwar bis zu 2,2 Milliarden Euro im Finanzrahmen eingeplant wurden. Für die von der Regierung angekündigte Senkung der Abgabenquote auf 40 Prozent und zum Ausgleich der kalten Progression "müsste das Volumen der Steuerreform jedoch deutlich größer ausfallen". Zudem sind die im Regierungsprogramm angekündigte höhere Ausgaben für Pflegegeld, Mindestpensionen und Verteidigung im Finanzrahmen noch nicht berücksichtigt.

Einsparungen sieht der Budgetdienst vor allem bei den Arbeitsmarktförderungen und einem gedämpften Wachstum der ÖBB-Investitionen. Insgesamt profitiert das Doppelbudget der Analyse zufolge stark vom hohen Wirtschaftswachstum und den niedrigen Zinsen. Wobei die gute Konjunktur sowohl zur Budgetkonsolidierung als auch für Steuersenkungen genutzt wird: "Trotz der Hochkonjunkturphase bleiben die Budgetüberschüsse daher nahe der Nulllinie." (APA, 6.4.2018)