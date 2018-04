Was wissen Sie über die Medienwoche – und was können Sie gleich wieder vergessen?

Wer sorgte für einen Quotenrekord in Dietrich Mateschitz' Hangar-7? Wer ist der neue "Krone"-Chefredakteur? Wer fehlt bei der "Romy" in der Hofburg? Und warum kochen in der neuen ORF-Showküche sowenige Männer? Solche Grundfragen stellte die Medienwoche – die Antworten und noch viel mehr Fragen der Zeit finden Sie gleich hier ím Etat-Wochenquiz: