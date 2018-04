"WoW: Battle for Azeroth" kommt am 14. August

Release-Tag für siebte Erweiterung des 14 Jahre alten Games veröffentlicht

"World of Warcraft: Battle for Azeroth" erscheint am 14. August 2018. Dies wurde bei einem Preview-Event verraten. Im Zentrum der siebten Erweiterung für das 14 Jahre alte MMO steht der Kampf zwischen Allianz und Horde – Spieler haben neue Möglichkeiten, für diese einzutreten und voranzubringen.

world of warcraft Cinematic-Trailer zu "Battle for Azeroth".

Drei verschiedene Editionen

Von der Erweiterung wird es drei verschiedene Optionen geben: Die Standard-Edition um 44,99 Euro, die Digital Deluxe Edition um 59,99 Euro und die Collector's Edition um 99,99 Euro. Bei zweitgenannter Ausgabe gibt es Boni in Form von Spielinhalten – etwa einzigartige Reittiere, Begleiter und Zusätze für "Hearthstone". Die Collector's Edition kommt mit einem Buch, dem digitalen Soundtrack und Wappen.

world of warcraft Die Features von "Battle for Azeroth" im Überblick.

Einige neue Inhalte

Bei "Battle for Azeroth" sind sechs neue Völker, eine neue Artefaktwaffe, Inselabenteuer, zwei neue Kontinente und ein verbesserter Voicechat dabei. Kriegsfronten sind nun auch dabei, dabei handelt es sich um 20-Spieler-Kooperativ-Abenteuer, bei der gegen die gegnerische Fraktion angekämpft wird. (red, 06.04.2018)