Filmpremiere: "Lady Bird"

Der Alltag von Christine "Lady Bird" McPherson (Saoirse Ronan) im kalifornischen Sacramento besteht aus High School-Routine, Familientrouble und ersten ernüchternden Erfahrungen mit Jungs. Kein Wunder also, dass die 17-Jährige davon träumt, flügge zu werden. Im echten Leben rebelliert sie mit Leidenschaft und Dickköpfigkeit gegen die Enge in ihrem Elternhaus. Doch allzu leicht macht ihre Mutter (Laurie Metcalf) dem eigenwillig-aufgeweckten Teenager die Abnabelung natürlich nicht, und so ziehen alle beide zwischen Trotz, Wut und Resignation immer wieder sämtliche Gefühlsregister ...

Ausgezeichnet mit 2 Golden Globes:

Bester Film (Musical/Komödie)

Beste Hauptdarstellerin (Musical/Komödie): Saoirse Ronin

Pressestimmen

"In LADY BIRD beweist Greta Gerwig, wie gut sich Komik und Melancholie ergänzen, wenn man die entsprechenden Dialoge aufs Papier zu bringen vermag." – DER STANDARD

"Vermutlich ist LADY BIRD schon jetzt eines der höchstdekorierten und bestbewerteten Werke der Filmgeschichte ... Jeder einzelne Preis, jedes noch so große Lob ist verdient!" – programmkino.de

"Greta Gerwig’s LADY BIRD is big-screen perfection" – THE NEW YORK TIMES

"LADY BIRD is both generous and joyous, but when it stings, it stings deep." – TIME

"LADY BIRD is a triumph of style, sensibility and spirit. The girl at its center may not be a heavyweight, but her movie is epic." – WASHINGTON POST

"LADY BIRD is that rare movie in which everything astonishes and leaves you charmed, breathless, and anxious for more." – OBSERVER

"Gerwig’s directorial debut is a joy from start to finish ..." – VILLAGE VOICE

"A gloriously funny and wistfully autobiographical coming-of-age comedy." – GUARDIAN

"LADY BIRD is smart, emotional, funny and completely original." – EMPIRE MAGAZINE

"One of the best movies about adolescence to come along in years." – NEWSDAY

"One of the best films of the year ... Totally irresistible." – ROLLING STONE

"Greta Gerwig's beautiful LADY BIRD flutters with the attractively loose rhythms of youth." – TIME OUT

