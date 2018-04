ABB steckt 100 Millionen Euro in österreichisches Forschungszentrum

In dem neuen Forschungszentrum in Eggelsberg in Oberösterreich sollen 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden

Linz/Zürich – Der Schweizer Industrieriese ABB investiert 100 Millionen Euro in den vor einem Jahr übernommenen Innviertler Steuerungshersteller Bernecke + Rainer Industrie-Elektronik (B&R). Geplant ist ein Forschungszentrum, in dem 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Der B&R-Standort in Eggelsberg im Innviertel soll damit zu den fünf wichtigsten Innovationsstandorten des Konzerns aufrücken.

Es handle sich um die "bisher größte organische Investition in die Industrieautomation" in der 130-jährigen Geschichte von ABB, erklärte der Konzern. In dem "Innovations- und Bildungscampus" sollen Cloud-vernetzte Maschinen und Roboter autonom produzieren. Spatenstich soll noch heuer sein, die Fertigstellung ist für 2020 geplant. Die 1.000 Jobs sollen nach und nach bis 2022 Realität werden, teilte CEO Ulrich Spiesshofer am Freitag mit. (APA, 6.4.2018)