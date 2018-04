82.000 sahen Kurz und Strache im Servus-"Hangar" im Hauptabend

Bei Wahl Spezial Ende August 2018 hatte Kurz mit drei Menschen aus dem Volk 106.000 Zuschauer

Wien – Kanzler Sebastian Kurz und Vize Heinz-Christian Strache bei Michael Fleischhacker in der Hauptabendausgabe von "Talk im Hangar" verfolgten im Schnitt 82.000 Seherinnen und Seher am Donnerstagabend in Servus TV. Die Bilanz zu gut 100 Tagen im Amt erreichte damit nicht die Quote von Kurz mit drei Bürgen im Nationalratswahlkampf 2018.

Am 31. August 2017 stellte sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz zur üblichen "Hangar"-Sendezeit um 22.15 Uhr der Diskussion mit drei Menschen aus dem Volk: Großhandelskauffrau Verena Zyczkowski, Muhammed Yüksek (Angestellter) und Touristenführer Ferdinand Kolar. Daraus wurde die meistgesehene "Talk im Hangar"-Ausgabe jedenfalls seit Sommer 2017 mit 106.000 Zuschauern.

101.000 verfolgten die Diskussion über Donald Trumps erstes Jahr im Amt mit mit Politikberater Benjamin Gahn, Populismusforscher Reinhard Heinisch, dem Vizepräsidenten von Republicans Overseas und dem rechten Publizisten Martin Lichtmesz.

Das "Wetter" auf Servus TV vor dem "Hangar"-Spezial sahen im Schnitt 108.000 Menschen.

Den Talk vom Donnerstag (ohne Hangar-Weite) gibt's hier zum Nachsehen:

servustv

(red, 6.4.2018)