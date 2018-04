Serie-A-Titelkandidaten Juventus, Napoli vor Pflichtsiegen

Salzburg-Gegner Lazio auswärts gegen Udinese

Rom – Die beiden Top-Teams Juventus und SSC Napoli stehen in der italienischen Fußball-Meisterschaft vor Pflichtsiegen. Der überlegene Spitzenreiter aus Turin tritt am Samstag, vier Tage nach dem Heim-0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid, auswärts gegen Schlusslicht Benevento an. Napoli empfängt am Sonntag den Tabellen-14. Chievo Verona.

Acht Runden vor Schluss liegen die Süditaliener vier Punkte hinter Titelverteidiger und Rekordchampion Juventus, der seinen siebenten "Scudetto" in Folge anstrebt. Salzburgs fünftplatzierter Europa-League-Gegner Lazio Rom absolviert am Sonntag bei Udinese die Generalprobe für das Rückspiel in Wals-Siezenheim. Auf einen Champions-League-Rang fehlen dem Hauptstadt-Club derzeit zwei Punkte. (APA, 6.4.2018)