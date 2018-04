Ariane-Rakete brachte zwei Satelliten ins All

Allflug transportierte je einen Telekommunikationssatelliten für japanischen und britischen Betreiber in den Orbit

Kourou – Eine Ariane-5-Rakete hat zwei Telekommunikationssatelliten erfolgreich ins All gebracht. Die Trägerrakete hob am späten Donnerstagabend vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab, wie der europäische Raketenbetreiber Arianespace mitteilte. An Bord waren der Satellit DSN-1/Superbird-8 für einen japanischen Betreiber und der Satellit HYLAS 4 für einen britischen Betreiber.

Panne beim letzten Ariane-Start

Beim Ariane-Start am 25. Jänner war es zu einer Panne gekommen. Die Trägerrakete wich von ihrer vorgesehenen Flugbahn ab. Deswegen wurden die beiden Satelliten am falschen Ort ausgesetzt. Eine Untersuchung ergab, dass ein falscher Horizontalwinkel verwendet worden war. Die beiden Satelliten gingen durch den Zwischenfall aber nicht verloren, der Kontakt zu ihnen konnte später hergestellt werden. Sie sollten mit ihren eigenen Antrieben an die richtige Position gebracht werden. (APA, 4.4.2018)