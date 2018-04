Offiziell: "Spyro" kommt im September als Remaster für PS4 und Xbox One

Nach Leak durch Amazon reagierte Publisher Activision

Es gab bereits Gerüchte dazu, nun ist es fix: "Spyro the Dragon" erscheint noch dieses Jahr als Remaster. Konkret erscheint die gesamte aufpolierte Trilogie am 21. September für Playstation 4 und Xbox. Amazon hatte unabsichtlich vorab Informationen dazu veröffentlicht, daraufhin reagierte Publisher Activision mit einer offiziellen Ankündigung.

spyro the dragon Release-Trailer zu "Spyro: Reignited Trilogy".

1998 erster Teil erschienen

Heißen soll das Paket aus drei Teilen übrigens "Spyro: Reignited Trilogy". 1998 erschien mit "Spyro the Dragon" der erste Ableger des populären Jump 'n' Run. Danach erschienen noch "Spyro 2: Ripto's Rage!" und "Spyro: Year of the Dragon" – alle Teile waren exklusiv für die Playstation und wurden von Insomniac Games entwickelt. (red, 06.04.2018)