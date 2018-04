Eine Tote bei Geisterfahrer-Unfall auf der A2

69-Jährige bei Frontalkollision mit 83-jähriger deutscher Geisterfahrerin getötet

Hartberg – Eine Frau (69) ist am Donnerstagabend bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der Südautobahn A2 in der Steiermark getötet worden. Laut Polizei war ein Pkw-Lenker (48) mit seiner Beifahrerin (69) in Richtung Wien unterwegs, als sie zwischen Pinggau und Schäffern (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit dem Pkw einer deutschen Staatsbürgerin (83), die in die falsche Richtung fuhr, frontal zusammenstießen.

Die Geisterfahrerin und der Lenker des anderen Pkw wurden schwer verletzt, dessen Beifahrerin kam ums Leben. Weitere Umstände zum tatsächlichen Unfallhergang, und wie die Geisterfahrerin auf die falsche Richtungsfahrbahn kam, waren noch nicht bekannt. (APA, 6.4.2018)