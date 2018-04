Irischer Martial-Arts-Star Conor McGregor in Untersuchungshaft

Dem 29-Jährigen wird vorgeworfen, bei einem Pressetermin in New York einen Bus mit anderen Kämpfern attackiert zu haben

New York – In seinem Sport fliegen normalerweise die Fäuste, am Donnerstag flog allerdings eine Sackkarre. Wie sie der Mixed-Martial-Arts-Superstar Conor McGregor in New York gegen einen Bus mit anderen Kämpfern wirft, ist auch in einem Video festgehalten worden. Der Ire stellte sich am Abend der US-Polizei, er befindet sich in Untersuchungshaft und wurde mittlerweile in mehreren Punkten (assault, criminal mischief) angeklagt.

tmzsports Ein Video zeigt die Attacke.

Zusammengekommen waren alle Sportler zu einem Pressetermin der Ultimate Fighting Championship (UFC) im Stadtteil Brooklyn. "Das ist das Widerwärtigste, was der Organisation je passiert ist", sagte UFC-Präsident Dana White zu dem Vorfall. Es sei eine sehr schlechte Entscheidung für McGregors Karriere gewesen. Der 29-Jährige war auch schon in der Vergangenheit ausgerastet – etwa bei einer MMA-Veranstaltung in seiner Heimatstadt Dublin.

Laut UFC sind zwei Kämpfer bei dem Angriff verletzt worden, ihre Kämpfe wurden abgesagt. McGregor war bei dem Pressetermin nicht als aktiver Kämpfer dabei – er legt derzeit eine MMA-Pause ein. In der Zwischenzeit hat er beispielsweise gegen den früheren Weltmeister Floyd Mayweather geboxt, den Kampf aber verloren. (red, 6.4.2018)