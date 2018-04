Kaliforniens Yosemite-Park wegen Gefahr von Überschwemmungen gesperrt

Ein drohendes Sturmtief mit starken Regenfällen ist der Grund für die ungewöhnliche Warnung

San Francisco – Der berühmte Yosemite-Nationalpark in Kalifornien wird wegen möglicher Überschwemmungen für Besucher gesperrt. Nach Mitteilung der Parkverwaltung am Donnerstag werden alle Ausflügler angewiesen, ab Freitagnachmittag den Talbereich des Parks zu räumen. Ein drohendes Sturmtief mit starken Regenfällen ist der Grund für die ungewöhnliche Warnung.

Die Behörden befürchten, dass die Flüsse im Yosemite Valley über die Ufer treten. Zeltplätze und Unterkünfte in dem Tal bleiben am Wochenende geschlossen. Das für seine steilen Granitwände und Wasserfälle bekannte Yosemite-Tal lockt jährlich mehr als drei Millionen Besucher an.

Regenfälle schmelzen den Schnee

Für Nordkalifornien hat die Wetterbehörde eine Flutwarnung herausgegeben. Die warmen Regenfälle könnten in der Gebirgsregion Sierra Nevada zu Schneeschmelze führen.

Starke Regenfälle hatten im Jänner in Südkalifornien tödliche Erdrutsche ausgelöst. Durch mehrere Schlammlawinen waren 21 Menschen ums Leben gekommen. In der betroffenen Region hatten zuvor großflächige Wald- und Buschbrände gewütet. Die Wassermassen weichten die von den Flammen teils kahlgefressene Erde auf, was zu zahlreichen Erdrutschen führte. (APA, 6.4.2018)