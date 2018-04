24 Jahre Haft wegen Machtmissbrauchs für Südkoreas Ex-Präsidentin

Ex-Präsidentin auch der Korruption schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte 30 Jahre gefordert

Seoul – Im Korruptionsprozess gegen die frühere südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye hat das Bezirksgericht in Seoul am Freitag einen Schuldspruch verkündet. Die Ex-Präsidentin hat demnach ihre Macht missbraucht. Park habe Unternehmen zur Zahlung von Bestechungsgeldern in Höhe von 77,4 Milliarden Won (59 Millionen Euro) gezwungen, sagte Richter Kim Se-yoon am Freitag in der live übertragenen Urteilsverkündung. Auch sei sie der Korruption schuldig.

Das Gericht verkündete ein Strafmaß von 24 Jahren. Zudem muss sie 18 Milliarden südkoreanische Won (rund 14 Millionen Euro) Strafe zahlen.

Die 66 Jahre alte konservative Politikerin war im März des vergangenen Jahres von ihrem Amtspflichten enthoben worden, nachdem mehrere Millionen Menschen über Wochen in Seoul gegen sie demonstriert hatten. Später wurde sie verhaftet und wegen Machtmissbrauchs, Korruption, Nötigung und anderer Vorwürfe angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 30 Jahren für Park gefordert. Park selbst hat stets ihre Unschuld beteuert und das Verfahren boykottiert. Zudem wirft sie dem Gericht vor, gegen sie voreingenommen zu sein.

arirang tv Livestream der Urteilsverkündung in englischer Sprache im staatlichen Auslands-TV Arirang.

Eine Schlüsselfigur in dem Skandal ist die umstrittene Park-Freundin Choi Soon-sil, die im Februar zu 20 Jahren Haft verurteilt worden ist. Park wird unter anderem vorgeworfen, ihrer einstigen Vertrauten die Einmischung in die Regierungsgeschäfte erlaubt zu haben, obwohl diese kein öffentliches Amt innehatte. Zudem soll sie ihre Macht missbraucht haben, um Vergünstigungen für Choi bei großen Unternehmen zu erwirken.

Die Opposition hatte ihr über die juristisch relevanten Punkte hinaus Vorwürfe gemacht. Park war etwa für Druck auf die Presse und nationalistisch gefärbte Neufassungen verpflichtender Schulbücher verantwortlich.

Die Südkoreaner hatten die konservative Tochter des früheren Militärdiktators Park Chung-hee Ende 2012 als erste Frau ins Präsidentenamt des Landes gewählt. Im Frühjahr wählten sie dann den liberalen Moon Jae-in mit großer Mehrheit zu ihrem Nachfolger. (red, APA, 6.4.2018)