Ein Toter bei Brand nach Explosion in Wiener Wohnhaus

Großeinsatz in Meidling, der Brand breitete sich rasch im Stiegenhaus aus

Wien – Die Wiener Berufsfeuerwehr ist in der Nacht auf Freitag zu einem Großeinsatz in Meidling ausgerückt. In einem Wohnhaus in der Laskegasse hatte aus bisher ungeklärter Ursache eine derart heftige Explosion stattgefunden, dass sich der Brand schnell im Stiegenhaus ausbreitete, sagte ein Feuerwehrsprecher zu heute.at.

Bei den Löscharbeiten wurde laut Feuerwehr eine Person tot in der am stärksten vom Brand betroffenen Wohnung gefunden. Drei Verletze kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. (red, 6.4.2018)