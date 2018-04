Ein Toter bei Brand nach Explosion in Wiener Wohnhaus

Großeinsatz in Meidling – Nach Explosion breitete sich Brand sehr schnell aus

Wien – In der Nacht auf Freitag rückte die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Großeinsatz in Wien Meidling aus. In einem Wohnhaus war es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Explosion gekommen. Wie ein Feuerwehr-Sprecher gegenüber heute.at sagt, sei diese so heftig gewesen, dass sich der Brand schnell im Stiegenhaus ausgebreitet habe.

Bei den Löscharbeiten sei eine Person tot in der am stärksten vom Brand betroffenen Wohnung aufgefunden wurden, drei Verletze kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital. (red, 6.4.2018)