Samsung kündigt neuen Rekordgewinn an

Plus von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – Detaillierte Zahlen erst Ende April

Samsung hat zum Jahresauftakt so viel Geld verdient wie nie zuvor. Für das erste Quartal sagte der Apple-Rivale am Freitag einen Gewinn von 15,6 Billionen Won (umgerechnet knapp zwölf Milliarden Euro) voraus, das sind 57,6 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Umsatz dürfte um 18,7 Prozent auf umgerechnet 46 Milliarden Euro gestiegen sein. Die detaillierten Zahlen will Samsung Ende April vorlegen.

Nach Einschätzung von Fachleuten profitierte Samsung von steigenden Gewinnmargen bei Speicherchips und einer höheren Nachfrage nach seinem neuen Smartphone-Flaggschiff Galaxy S9. Das mache eine schwächere Marktentwicklung bei Smartphones wett. Das S9 ist seit Mitte März auf dem Markt und damit fünf Wochen früher als sein Vorgängermodell im Jahr 2017. Weltweit sind die Smartphone-Verkäufe 2017 erstmals zurückgegangen, wie aus Daten der Marktforscher von IDC hervorgeht. Hohe Preise für Spitzenmodelle sorgten für Zurückhaltung bei Verbrauchern. (APA, 6.4.2018)