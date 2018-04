Abzug von Rebellen aus Hochburg in Ost-Gohuta ausgesetzt

Wegen Meinungsverschiedenheiten zwischen der Rebellengruppe Jaisch al-Islam und den russischen Unterhändlern

Damaskus- Der Abzug von Rebellen aus Duma in der umkämpften syrischen Region Ost-Ghouta ist vorerst ausgesetzt worden. Grund dafür seien Meinungsverschiedenheiten zwischen der Rebellengruppe Jaisch al-Islam und den russischen Unterhändlern, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) und staatliche Medien am Donnerstagabend berichteten.

Zuvor waren Hunderte von Oppositionskämpfern und Zivilisten aus Ost-Ghouta in den Norden des Landes geflohen. Duma, nahe der Hauptstadt Damaskus, ist die letzte von Rebellen kontrollierte Stadt in der Region.

Am 1. April hatte sich die syrische Rebellengruppe Jaisch al-Islam in einem Abkommen mit Russland auf einen Abzug geeinigt. Tags darauf begannen Kämpfer in Duma mit dem Abzug aus Ost-Ghouta. Seit Regierungstruppen Mitte Februar Luftangriffe in der Region gestartet hatten, haben sie den größten Teil des Gebiets durch eine Mischung aus Bodenangriffen und von Russland vermittelten Abzugsabkommen zurückerobern können. Zuvor hatten rund 400.000 Menschen in Ost-Ghouta gelebt. (APA, 6.4.2018)