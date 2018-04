Atletico und Arsenal vor EL-Aufstieg

Spanier besiegten Sporting Lissabon 2:0, Gunners servierten ZSKA Moskau mit 4:1 ab – Leipzig schlug Marseille knapp

Wien – Atletico Madrid und Arsenal haben sich am Donnerstag gute Ausgangspositionen für den Einzug ins Semifinale der Fußball-Europa-League verschafft. Die Spanier feierten gegen Sporting Lissabon einen 2:0-Heimsieg, die "Gunners" setzten sich ebenfalls vor eigenem Publikum gegen ZSKA Moskau mit 4:1 durch. Leipzig kam zu einem Heim-1:0 gegen Olympique Marseille.

In Madrid ging Atletico gegen Sporting schon nach wenigen Sekunden durch Koke mit 1:0 in Führung. Antoine Griezmann sorgte in der 40. Minute für den Endstand. Beim Erfolg von Arsenal trafen Aaron Ramsey (9., 28.) und Alexandre Lacazette (23./Elfmeter, 35.) jeweils doppelt, Alexandr Golowin gelang in der 15. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich.

Auch Leipzig darf mit dem Aufstieg in die Vorschlussrunde spekulieren. Das entscheidende Tor zum 1:0 gegen Marseille erzielte Timo Werner kurz vor der Pause. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl tauschte Konrad Laimer in der 74. Minute aus und wechselte Marcel Sabitzer in der 83. Minute ein. Deren Landsmann Stefan Ilsanker fehlte wegen einer Verletzung. (APA, 5.4.2018)

Europa-League vom Donnerstag – Viertelfinal-Hinspiele:

RB Leipzig – Olympique Marseille 1:0 (1:0). Tore: Werner (45.). Leipzig: Trainer Hasenhüttl, Laimer bis 74., Sabitzer ab 83., ohne Ilsanker (verletzt)

Arsenal – ZSKA Moskau 4:1 (4:1). Tore: Ramsey (9., 28.), Lacazette (23./Elfmeter, 35.) bzw. Golowin (15.)

Atletico Madrid – Sporting Lissabon 2:0 (2:0). Tore: Koke (1.), Griezmann (40.)

Lazio Rom – Red Bull Salzburg 4:2 (1:1). Tore: Lulic (8.), Parolo (49.), Anderson (74.), Immobile (76.) bzw. Berisha (30./Elfmeter), Minamino (71.)

Rückspiele am kommenden Donnerstag, Semifinale am 26. April/3. Mai, Finale am 16. Mai in Lyon