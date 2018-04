Suljovic in Premier League ausgeschieden

4:7 gegen Titelverteidiger Michael van Gerwen – Chance auf einen der ersten acht Plätze in der Tabelle dahin

Liverpool – Darts-Profi Mensur Suljovic ist in der Premier League vorzeitig gescheitert. Der Wiener verpasste am Donnerstag in Liverpool durch ein 4:7 gegen Titelverteidiger Michael van Gerwen die letzte Chance, sich auf einen der ersten acht Plätze in der Tabelle zu setzen. Suljovic gelangen bei seinem Debüt in der Topliga in neun Partien nur zwei Siege, damit belegte er den neunten und vorletzten Platz. (APA, 5.4.2018)