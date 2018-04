Zehntausende Slowaken demonstrierten gegen Regierung und Polizeichef

Eineinhalb Monate nach dem Mord an einem Enthüllungsjournalisten

Bratislava – Eineinhalb Monate nach dem Mord an einem Enthüllungsjournalisten haben am Donnerstagabend erneut Zehntausende Slowaken gegen ihre Regierung demonstriert. In Sprechchören und auf Transparenten forderten sie in Bratislava und zahlreichen anderen Städten des Landes die Absetzung des Polizeichefs Tibor Gaspar und eine lückenlose Aufklärung der Bluttat vom 21. Februar.

Die im März erfolgten Rücktritte von Langzeit-Regierungschef Robert Fico und Innenminister Robert Kalinak reichten nicht, um das Vertrauen der Menschen in die Politik wieder herzustellen, lautete der Tenor der Redner auf den Tribünen. Schließlich habe die neue Regierung unter dem Sozialdemokraten Peter Pellegrini fast alle Minister von Ficos bisheriger Dreiparteienregierung übernommen.

Innenpolitische Krise

Seit dem noch nicht aufgeklärten Doppelmord an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten befindet sich das EU-Land in einer schweren innenpolitischen Krise. Der ermordete Kuciak hatte Kontakte von Regierungsmitarbeitern zur italienischen Mafia und anderen zwielichtigen Geschäftsleuten untersucht. Die beiden 27-Jährigen waren nach Polizeiangaben im Stil einer Hinrichtung erschossen worden. (APA, 5.4.2018)