Citroën bewirbt C4 Cactus mit Kaffeehäferl

Neuer Spot für den Cactus

Wien – Ein gestresster Vater stellt in der Hektik seinen Kaffebecher auf dem Auto ab und fährt los. Doch das Häferl fällt weder beim Wegfahren, noch beim Kurven in der Stadt vom Dach. So bewirbt Traction / BETC für den französischen Automobilhersteller Citroën die Federung seines neuen Modell C4 Cactus.

Der in Chile gedrehte Spot hatte am 2. April seine TV-Premiere. Er wird in rund 30 Ländern zur Markteinführung des neuen Citroën C4 Cactus in einer 30 Sekunden langen Version gezeigt.

citroen Gut gefedert – auch für Menschen, die ihren Kaffee auf dem Autodach vergessen. Traction / BETC wirbt für den Cactus.

Citroën setzt weiter auf französische Bands



Die Kampagne "Comfort is the New Cool" umfasst neben dem TV-Spot Werbung in anderen Medien, der Schwerpunkt liege allerdings auf den Bewegtbild-Kanälen. Für Social Media sollen weitere, eigens produzierte Clips folgen.

Hinsichtlich des Soundtracks setzt Citroën seine Strategie fort, bei jeder Markteinführung mit einer französischen Band zusammenzuarbeiten. Der Song für den Citroën C3 kam etwa von Part Time Friends, die Band Blow sorgte für den musikalische Untermalung für den Spot des Citroën C3 Aircross, für den Citroën SpaceTourer engagierte der Autohersteller Naive New Beaters. Für den Cactus entschied sich Citroën für "All in all" von Superjava. "Die vier jungen Männer von Superjava − Archibald, Alexandre, Arnaud und Julian − überzeugen mit ihrer 'feelgood Elektropop-Musik", schreibt das Unternehmen in einer Aussendung. (red, 5.4.2018)