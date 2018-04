Aktuelle Wissenschaftstermine

Kosmische Nacht: Am 12. April flog der Kosmonaut Yuri Gagarin als erster Mensch ins All. Wie jedes Jahr veranstaltet der Verein Der Orion auch heuer wieder an diesem Datum die Yuri's Night, und zwar ab 18.30 Uhr in der Wiener Urania. Eingeladen sind u. a. Luca Fossati vom Institut für Weltraumforschung Graz, der über die Suche nach Exoplaneten sprechen wird, Ulrich Köhler (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), der sich mit Marsmissionen befasst, und Doris Vickers von der Unesco, die sich angeblicher Alienarchäologie widmet. Zum Abschluss wird in die Sterne geschaut. Genaues Programm:

www.der-orion.com/yuri

Nächtliches Forschen: Gewählt wurden sie bereits, die Wissenschaftsbücher des Jahres, im Rahmen der Langen Nacht der Forschung am 13. April findet die Verleihung an die diesjährigen Preisträger statt. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr im Vortragszelt des Wissenschaftsministeriums auf dem Wiener Heldenplatz – eine der Stationen des Forschungspfades durch die Wiener Innenstadt. Unter dem Motto "Anthropozän, das Erdzeitalter des Menschen" können Besucher von 17 bis 23 Uhr Wissenschaftern über die Schulter schauen.

www.langenachtderforschung.at

Menschlicher Einfluss: Das Anthropozän als mögliches neues Erdzeitalter ist auch Thema einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Das Ende der Natur?", das der Forschungsverband Umwelt der Uni Wien in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien am 17. 4. ab 19 Uhr im NHM veranstaltet. Den Einführungsvortrag hält der Sedimentologe Michael Wagreich von der Uni Wien.

umwelt.univie.ac.at

Globale Erwärmung: "Nach Paris: Bekommen wir die Klimakrise noch in den Griff?", fragt sich Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung bei einem öffentlichen Vortrag, den er am 12. April um 19 Uhr im Rahmen der European Geosciences Union am Naturhistorischen Museum in Wien hält. Anmeldung unter: egu@nhm-wien.ac.at.

(4.4.2018)