Wiens SPÖ sucht eine Gesundheitsstadträtin

Nach Sandra Frauenbergers Rücktritt muss die SPÖ zumindest zwei Chefposten neu besetzen: für Gesundheit und Wohnbau

Wien – Nach dem angekündigten Rückzug von Wiens Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) wird nun ihre Nachfolge diskutiert. Frauenberger hatte am Mittwoch erklärt, sie werde der kommenden Stadtregierung nicht mehr angehören. "Ich drücke mich nicht vor der Verantwortung", sagte Frauenberger. Doch an den sehr persönlichen Angriffen einiger Medien nach den neuerlichen Turbulenzen rund um das Spital Nord habe sie "sehr zu kauen" gehabt.

Namen für die Nachfolge von Frauenberger fielen bereits mehrere. Einer davon ist jener der ehemaligen Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner. Für Frauenberger "eine tolle Frau", wie sie bei ihrer Rücktrittsankündigung erklärte. Die Stadträtin, die noch bis zur Gemeinderatssitzung am 24. Mai im Amt bleiben will, galt bereits seit der Wahl von SPÖ-Wien-Chef Michael Ludwig als Ablösekandidatin.

Rendi-Wagner ohne "Hausmacht"

SPÖ-Insider halten Rendi-Wagner jedoch für äußerst unwahrscheinlich. Abgesehen davon, dass sie "keine Hausmacht in der Wiener SPÖ" habe, kann man sich im Rathaus nicht vorstellen, dass Ludwig sich auf einen so wichtigen Posten eine Vertraute von Exkanzler Christian Kern hole.

Als wahrscheinlichere Option wird Kathrin Gaal gehandelt, seit April 2011 Vorsitzende der SPÖ Favoriten und enge Vertraute von Ludwig. In SPÖ-Kreisen heißt es, sie sei eine sichere Kandidatin im neuen Team von Ludwig.

Allerdings sucht die SPÖ auch fix eine Nachfolge für Ludwig im Wohnbauressort, wo sich viele ebenfalls Gaal als Stadträtin vorstellen könnten. Auch die Rudolfsheimerin Claudia Laschan wird als mögliche Gesundheitsstadträtin genannt. Sie war bereits vor rund einem Jahr als Nachfolgerin von Frauenberger-Vorgängerin Sonja Wehsely im Gespräch.

Änderungen bei SPÖ im Gemeinderat

Mit dem Rücktritt Frauenbergers dürfte sich auch die Zusammensetzung des SPÖ-Klubs im Wiener Gemeinderat ändern. Die Gesundheitsstadträtin hatte angekündigt, wieder auf ihr Mandat zurückkehren zu wollen, das sie bei der Wien-Wahl 2015 als Erstgereihte im Wahlkreis Wien-Zentrum über die Bezirke Innere Stadt, Wieden, Margareten und Mariahilf erreichte. Frauenberger hatte das Mandat bei ihrer Wahl zur Stadträtin zurückgelegt.

Seither hatte dieses Nicole Berger-Krotsch aus Wien-Mariahilf inne. Sie müsste das Mandat an Frauenberger abgeben. "Um sie muss man sich keine Sorgen machen", heißt es. Für die Frauensekretärin der SPÖ Wien müsse eine Regelung gefunden werden.

"Es wird mit Sicherheit eine der Gemeinderätinnen in die Regierung wechseln", heißt es von einem SPÖ-Insider. Dieses Mandat würde dadurch frei werden. Das trifft auf Gaal und Laschan zu.

"Sehr persönliche Entscheidung"

Es sei eine "sehr persönliche Entscheidung" gewesen, kommentierte der designierte Bürgermeister Michael Ludwig den Rücktritt Frauenbergers. Sie habe ihm, Ludwig, in einem "vertrauensvollen Vieraugengespräch" ihre Gründe dargelegt. "Ein Schritt, den sie persönlich für sich getroffen hat und der auch zu respektieren ist", erklärte Ludwig.

Der scheidende Stadtchef Michael Häupl sagte am Donnerstag: "Ich kann nur jedem eindringlich raten, sich eines Kommentars aus Respekt vor dieser persönlichen Entscheidung zu enthalten." Inhaltlich habe Frauenberger Rückendeckung in der SPÖ gehabt.

Frauenberger versicherte eine "geordnete Übergabe" an ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger. Dies begrüßte auch Barbara Novak, die neue Parteimanagerin der Wiener SPÖ. Mit Frauenberger gebe es ein "solidarisches Verhältnis". Das werde daran deutlich, dass eine geordnete Übergabe stattfindet und Frauenberger nicht sofort zurücktritt. Zur Nachfolge wollte sich auch Novak nicht äußern. Details gebe es am 14. Mai – "und keinen Tag früher", sagte sie am Donnerstag.

Kleine "linke Front"

Den sogenannten "linken Flügel" innerhalb der Wiener SPÖ sieht man in der Partei durch Frauenbergers Rücktritt geschwächt. "Natürlich ist es eine persönliche Entscheidung, aber taktisch hat es nicht geholfen", heißt es. Frauenberger habe Ludwig den Gefallen getan, dass er sich nicht öffentlich gegen sie stellen musste. Die "linke Front" in der Partei sei auf Stadträtin Renate Brauner zusammengeschrumpft – deren Verbleib ebenfalls nicht wahrscheinlich ist. (Lara Hagen, Oona Kroisleitner, 6.4.2018)