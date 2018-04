Nach Topbonus-Pleite: Ehemalige Air-Berlin-Bonusmeilen gestrichen

Meilenkonten auf null gesetzt

Wien/Berlin/Schwechat – Die Prämienmeilen aus dem Topbonus-Programm der früheren Fluggesellschaft Air Berlin lassen sich nicht mehr einlösen. Zahlreiche Topbonus-Kunden sind nach deutschen Medienangaben gestern Mittwoch darüber informiert worden, dass am 1. April das Insolvenzverfahren endgültig eröffnet worden ist. Pleite angemeldet hat das Vielfliegerprogramm bereits letztes Jahr.

Die Meilenkonten von Millionen Kunden wurden Mittwochabend auf null gesetzt. Die Meilen seien nun Teil der Insolvenzmasse, teilte der zuständige Insolvenzverwalter Christian Otto mit. Bis 24. April seien Forderungen anzumelden.

Prämienprogramm

Topbonus war bis zur Insolvenz der einstigen Niki-Mutter Air Berlin das Prämienprogramm der Fluggesellschaft, gehörte mehrheitlich aber Etihad. Angeblich gibt es Gespräche mit neuen Investoren, die das Kundenbindungsprogramm neu aufstellen könnten. Die Pleite von Air Berlin hatte das Bonusprogramm in Not gebracht, weil Nutzer in einem Ansturm ihre Meilen einlösen wollten. (APA, 5.4.2018)