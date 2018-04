Die Selbstbeschädigung der Kärntner ÖVP

Die Partei agiert chaotisch, aber eine FP-Koalition will Kaiser Christian Kern nicht antun

Der Rücktritt Christian Bengers war an und für sich eine logische Sache. Bei der Kärntner Landtagswahl am 4. März fuhr die ÖVP gerade einmal 15,5 Prozent ein. Angesichts des bundespolitischen Rückenwindes, den Sebastian Kurz den schwarz-türkisen Landesgruppen beschert, des Rausflugs der Grünen aus dem Landtag und der Halbierung des Teams Kärnten (vormals Team Stronach) ist das ein – euphemistisch ausgedrückt – bescheidenes Ergebnis. Benger muss sich eingestehen: Bei den Kärntnern kommt er nicht an, er ist gescheitert.

Es hätte also niemanden überrascht, wenn er am Tag nach der Wahl den Hut draufgehaut hätte. Hat er aber nicht. Stattdessen schwadronierte er über die geschlossene Rückendeckung, die ihm seine Partei versichert habe, und verhandelte mit der SPÖ über eine Koalition, um am Ende dann erst recht den Hut draufzuhauen.

Politmanagement by Chaos

Die Vorgangsweise zeigt, wie schlecht es um die Kärntner ÖVP steht. Politmanagement by Chaos auf höchstem Niveau. Nicht überbewerten sollte man die Rolle von Sebastian Kurz, den Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser als Drahtzieher hinter dem Benger-Abgang vermutet. Natürlich kann ein Bundesparteichef nie damit zufrieden sein, eine desolate Landesgruppe zu haben. Wenn diese aber tatsächlich so stark auf den Kanzler hören würde, wäre Benger wohl gar nicht als Spitzenkandidat in die Wahl geschickt worden. Und auch bei der Nachfolgedebatte kam nicht der kolportierte Kurz-Wunschkandidat und frühere Landeschef der Jungen ÖVP, Sebastian Schuschnig, zum Zug, sondern der junge Bürgermeister der Kleingemeinde Kappel am Krappfeld, Martin Gruber.

Ob er eher schwarz oder türkis ist, ist nicht bekannt. Das ist aber auch sekundär. Jedenfalls hat sich die ÖVP selbst geschwächt. Kleinlaut musste sie sich nun Kaisers Bedingungen diktieren lassen. Eine davon: In der Landesregierung wird das Einstimmigkeitsprinzip ausgesetzt. Die SPÖ könnte also jederzeit gegen die ÖVP stimmen. Im Grunde ist das zwar egal, denn wenn sich die Parteien gegenseitig überstimmen, ist die Koalition ohnehin vorbei.

Misstrauen gegenüber ÖVP



Das Manöver Kaisers zeigt aber dreierlei: erstens, wie stark das Misstrauen gegenüber der ÖVP ausgeprägt ist; zweitens, dass die SPÖ versucht, den Regierungspartner öffentlich zu disziplinieren oder sogar zu demütigen; und drittens, dass sich die Begeisterung Kaisers für einen anderen Partner in äußerst engen Grenzen hält.

Dem früheren SPÖler Gerhard Köfer vom Team Stronach trauen viele Rote nicht über den Weg. Da geht es nicht um Inhalte oder Ideologie, sondern um offene persönliche Rechnungen. Bliebe als Alternative Rot-Blau. Im Gegensatz zu anderen Landesgruppen haben in Kärnten viele Sozialdemokraten keine grundsätzlichen Berührungsängste gegenüber der Partei von Gernot Darmann. Kaiser ist aber alles andere als ein Fan der blauen Karte. Zudem würde er die derzeitige Linie von Bundesparteichef Christian Kern, dem gegenüber er sich bisher stets loyal verhielt, konterkarieren. Der versucht gerade, Türkis-Blau im Bund als Sozialabbauregierung darzustellen. Da würde eine zweite Landesgruppe (nach den Burgenländern), die mit der FPÖ koaliert, nicht ins Bild passen.

Übrig bleibt daher eine Landesregierung, die, sofern auf den letzten Metern nicht noch neue Probleme auftauchen, in einem vergifteten Klima zu arbeiten beginnt. Das sind keine guten Vorzeichen. (Günther Oswald, 5.4.2018)