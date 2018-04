TV- und Radiotipps für Freitag, 6. April

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Der große Gartenerde-Test Diesmal stehen verschiedene Sorten von Gartenerde auf dem Prüfstand, die Sendung geht der Frage nach, ob jede Pflanze wirklich eine spezielle Erdsorte braucht. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Projekt Versöhnung – Das Roma-Hotel im Kosovo Das Gracanica-Hotel am Rande Prishtinas, im ethnisch tief gespaltenen Kosovo, will ein Zeichen setzen: Zwei Roma leiten ein Team mit serbischen Angestellten. Eine Ausnahme, denn viele Angehörige der Roma, Aschkali und Ägypter leben im Kosovo in Slums und tiefster Armut.

Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Killer-Roboter – Dürfen Maschinen töten? Nicht mehr Menschen, sondern Algorithmen und Softwares könnten bald auf den Schlachtfeldern der Zukunft über Leben und Tod entscheiden. Der Film von Uri Schneider fängt Stimmen von Gegnern und Befürwortern ein und zeigt ein moralisches Dilemma mit vielen Facetten. Bis 21.00, 3sat

20.15 CYBERMOBBING

LenaLove (D 2016, Florian Gaag) Lena (Emilia Schüle) ist 16, fühlt sich allein und in der Schule und zu Hause unverstanden. Dann macht sich ihre beste Freundin Nicole noch an ihren Schwarm Tim heran. Noah, ein neuer Chat-Freund, wird zu Lenas wichtigstem Kontakt. Bis 21.40, Arte

foto: zdf/jürgen olczyk

21.00 MAGAZIN

Makro Der Brexit koste das Königreich schon jetzt rund 230 Millionen Euro jede Woche, warnt der Chef der Bank of England. Der Abschied von Europa dämpfe das Wirtschaftswachstum. Der Brexit stelle das Land auch innenpolitisch vor eine Zerreißprobe.

Bis 21.30, 3sat

21.45 SERIENSTART

Falco 22 Jahre lang im Koma und plötzlich zurück im Leben: Als Lieutenant Alexandre Falco (Sagamore Stévenin) das Bewusstsein wiedererlangt, ist die Welt nicht mehr die, die er kannte. In der sechsteiligen Krimiserie kämpft sich der Ermittler, der 1991 bei einem Einsatz in Paris schwer verletzt wurde, zurück ins Privat- und auch ins Berufsleben. Bis 23.35, ZDF neo

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Kaiser Karl und das Ende der Habsburger Im April 1918 flog eine der größten diplomatischen Geheimoperationen im Europa des Ersten Weltkriegs auf: die sogenannte Sixtus-Affäre. Sie zerstörte die Chance auf Frieden und brachte den Untergang des 650 Jahre alten Weltreichs der Habsburger. In den Hauptrollen dieser ORF-Eigenproduktion sind Kaiser-Franz-Joseph-Ururenkel Leopold Altenburg als Kaiser Karl und Daniela Golpashin als Zita zu sehen. Ein Film von Franz Kalteis. Bis 23.35, ORF 2

23.40 MAGAZIN

Tracks Mit Beiträgen zum Rapper MHD, zu Food-Porn und künstlerischen Bilderwelten aus Essen, Pen & Paper, Street-Art in Wien, Punkband Downtown Boys. Bis 0.25, Arte