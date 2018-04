Feministische "Kampfhündin" beißt rechten Verleger

Krass, daß #camillepaglia diesen Text zu »Genderstudies« bereits 1997 veröffentlicht hat. Da war bei uns das Wort »Gender« noch unbekannt. »Es ist eine traurige Tatsache, daß die Frauenforschung ohne die geringste intellektuelle oder wissenschaftliche Kontrolle ins Leben gerufen wurde. Außerdem sind viele dieser Fakultäten als autokratische Lehnsgüter geführt worden, an ihren eigenen Universitäten isoliert von jeder Kritik und landesweit miteinander verbunden durch ein Netzwerk selbstsüchtiger Agenten, die Personalpolitik, Fördergelder und Publikationsmöglichkeiten kontrollieren.« Verweis zum Buch in der Biographie. #gender #feminismus #frauenbleibenmännerwerden #lbm2018

A post shared by Verlag Antaios (@verlag.antaios) on Mar 7, 2018 at 11:29pm PST