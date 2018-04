Sepp Schellhorn: "Geflüchtete sollen eine Lehre absolvieren dürfen"

Er ist der Newcomer in der Salzburger Politik und auch sehr selbstbewusst: Nationalratsabgeordneter Sepp Schellhorn will mit Neos am 22. April aus dem Stand über acht Prozent und mindestens drei Mandate erreichen

Salzburg ist neben Wien die zweite Hochburg der Neos. An der Salzach erreichte 2014 die damals neue Partei über zwölf Prozent und damit einen Sitz in der Stadtregierung. Entsprechend optimistisch sind die Pinken für die Salzburger Landtagswahlen am 22. April: Alle Umfragen signalisieren den Einzug in den Landtag. Die Partei investiert mit 300.000 Euro in etwa gleich viel in den Wahlkampf wie die direkte Konkurrenz, die Grünen.

Mit dem Gastronomen Sepp Schellhorn haben die Neos auch einen wortgewaltigen und publikumswirksamen Spitzenkandidaten. Sepp Schellhorn ist ein Entertainer: Den Rechtsextremen zeigt er auf Facebook-Videos den Stinkefinger, ein anderes Video zeigt Schellhorn mit verdrücktem Gesicht und zerzaust frühmorgens, unmittelbar nach dem Aufwachen.

STANDARD: Der Neos-Wahlkampf ist ganz auf Ihre Person konzentriert. Sie haben aber angekündigt, nur dann in die Landespolitik zu wechseln, wenn Sie in einer allfälligen Koalition Landesregierungsmitglied werden. Ist das nicht Wählertäuschung? Ich wähle Schellhorn und bekomme dann nicht Schellhorn, weil Neos nicht in der Regierung ist?

Schellhorn: Nein, das ist ein ehrlicher Zugang. Ich will etwas bewegen, und ich kann für die Salzburger als Nationalratsabgeordneter mehr bewegen als ein einfacher Landtagsabgeordneter. Ich bin im Nationalratswahlkampf ja auch für die Klein- und Mittelbetriebe und für den Westen angetreten. Dazu kommt, dass wir auf den Plätzen zwei, drei und vier mit der Managerin Andrea Klambauer, dem Unternehmer Josef Egger und dem Arzt Sebastian Huber hervorragende Leute haben, die auch im Landtag reüssieren werden.

STANDARD: Ihr Wahlziel bleibt bei drei Mandaten?

Schellhorn: Ja, wir wollen natürlich drei Mandate, also Klubstärke im Landtag. Das macht die Arbeit viel leichter als mit nur zwei Mandaten. Das wären in Prozent ausgedrückt 8,3 Prozent. Mein persönliches Wahlziel lautet: das beste aller Neos-Ergebnisse bisher im Land Salzburg.

STANDARD: Eine Regierungsbeteiligung ist nur in einer Dreierkoalition realistisch. Welche Ressorts wünschen Sie sich dann?

Schellhorn: Tourismus, Landwirtschaft, Wirtschaft verzahnen – das würde ich gern angehen. Wir wollen die Salzburger Landesregierung verschlanken. Die Idee heißt Clusterbildung. Tourismus und Landwirtschaft gehören zusammen; wenn Tourismus funktioniert, funktionieren auch die Landwirtschaft und die Standortpolitik. Wenn Wohnbau, Verkehr und Raumordnung in einem Ressort sind, funktioniert das auch viel besser, als wenn das zwei verschiedene Parteien machen. Auch Sozialpolitik und Kultur passen zusammen. Neben diesen drei Ressorts würde dann Landeshauptmann Haslauer seine Agenden (etwa Finanzen und Personal, Anm.) haben und mit einem zweiten ÖVP-Landesrat in der Landesregierung die Mehrheit haben – also eine Regierung mit Landeshauptmann plus drei Ressorts.

STANDARD: Im Wahlkampf erheben Sie auf einem Ihrer Plakate den Vorwurf der Korruption. Was ist in Salzburg korrupt?

Schellhorn: Allein wenn ich die Vorgänge um Exlandesrat Hans Mayr (Team Stronach, Anm.) betrachte, ist der Vorwurf berechtigt. Wenn ich als Wohnbaulandesrat so wenig Gespür habe, dass ich Baufirmen um Darlehen für meinen Wahlkampf frage, dann fängt die Ungeniertheit an. Dazu kommt, dass dabei von den anderen Regierungsparteien lange zugeschaut wurde, um nicht früher eine Wahl schlagen zu müssen. Das hat lange dahingebrodelt, bevor man im Dezember die Reißleine gezogen hat.

STANDARD: Sie haben das "Don't smoke"-Volksbegehren unterschrieben. Passt das mit dem liberalen Weltbild, man dürfe den Menschen nicht vorschreiben, wie sie zu leben hätten, zusammen?

Schellhorn: Manchmal muss man das ganze Liberale hintanstellen, etwa wenn es um die Gesundheit der Menschen geht. Es geht hier vor allem auch um die, die durchs Passivrauchen krank werden. Es geht um Mitarbeiter und Gäste. Wir wissen, wie das in den vergangenen Jahren gehandhabt wurde, wie die Glastüren zwischen Raucher- und Nichtraucherbereichen nicht funktioniert haben.

STANDARD: Sie haben 2015 österreichweit für Aufsehen gesorgt, weil sie 36 geflüchtete Menschen in einem Mitarbeiterhaus in Gastein aufgenommen haben. Dann hat man lange nichts gehört, wie ist heute Ihre Bilanz?

Schellhorn: Einige Pakistani sind zu ihrer Community nach England, einige sind nach Wien, meines Wissens nach sind zwölf in der Region im Tourismus beschäftigt. Darunter ist auch mein Pizzachef Firas aus Syrien. Heute schiebt man aber Leute ab, die noch in der Lehre sind. Das ist falsch. Da sollen wir uns angesichts des Integrationsdefizits, das wir in Österreich haben, an der deutschen Regelung orientieren: Jeder, der eine Lehre hat, soll diese absolvieren können, dann zwei Jahre arbeiten, und dann beginnt man mit dem Asylverfahren von neuem.

STANDARD: Abschließend ein ganz anderes Thema: Sie sind ja auch Koch und haben jetzt Ihr zweites Kochbuch veröffentlicht. Eines Ihrer Rezepte hat zu Kontroversen geführt. Dabei werden Krebse lebend gekocht und so getötet. Wie stehen Sie zu solchen Debatten?

Schellhorn: Dass das Verspeisen von Fisch, Fleisch oder Krebstieren mit einem Tod zusammenhängt, kann man nicht leugnen. Im Konkreten gibt es zwei Varianten: In Frankreich werden Krebse lebend zweigeteilt, bei uns kommen sie ins kochende Wasser. Der Leidensweg ist bei der französischen Form länger. Ich bin da pragmatisch: Wenn man Krebssuppe essen will, muss man die Tiere ins heiße Wasser werfen. (Thomas Neuhold, 6.4.2018)