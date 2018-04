192.000 bei Sebastian Kurz in der "Puls 4 Arena"

Sendungsspitzen bis 210.000

Wien – Der Auftritt von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der "Puls 4 Arena" ab 20.15 Uhr hatte – beim meistgesehenen von vier Sendungsteilen – eine Durchschnittsreichweite von 193.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Bei Kurz' Auftritten in Konfrontationen zur Nationalratswahl 2017 schauten am 8. Oktober im Schnitt 767.000 gegen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zu, die Konfrontation mit SPÖ-Chef und damaligen Kanzler Christian Kern am selben Abend um 20.15 Uhr sahen im Schnitt 648.000. Die "Elefantenrunde" der Parteichefs am 24, September hatte im Schnitt 667.000.

Abseits dieser Sendungs-Durchschnittsreichweiten verweist Puls 4 zur "Arena" mit Kurz am Mittwochabend auf den weitesten Seherkreis (zumindest eine Minute gesehen) aller Sendungsteile (513.000) und auf die Sendungsspitze von 210.000. Höchster Marktanteil beim Publikum zwischen zwölf und 49 Jahren: 6,1 Prozent.

Donnerstagabend geht es weiter auf Servus TV, diesmal mit Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im "Talk im Hangar-7".

Das Antritts-Doppelinterview von Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache im ORF am 18. Dezember 2017 mit Armin Wolf und Claudia Reiterer am Tag der Angelobung sahen im Sendungsdurchschnitt 834.000 Personen. Marktanteil beim Publikum ab zwölf Jahren 25 Prozent, zwischen zwölf und 49 Jahren 20 Prozent. (red, 5.4.2018)