Nordkorea zu Rückkehr zu Atomverhandlungsrunde bereit

Kim Jong-un hat chinesischer Führung Gesprächsbereitschaft mitgeteilt

Pjöngjang – Nordkorea ist einem Zeitungsbericht zufolge zur Wiederaufnahme einer seit Jahren auf Eis liegenden Abrüstungsrunde bereit. Bei seinem Staatsbesuch in China habe Machthaber Kim Jong-un neue Gespräche im Sechsländerformat nicht mehr ausgeschlossen, berichtet die japanische Zeitung "Nikkei" am Donnerstag unter Berufung auf Quellen in China und Nordkorea.

Diese Bereitschaft habe Kim der chinesischen Führung mitgeteilt. Die Gesprächsrunde hatte zuletzt 2009 getagt und umfasst neben den beiden koreanischen Staaten die USA, Russland, Japan und China. US-Präsident Donald Trump hatte bereits erklärt, er würde sich mit Kim treffen.

Die atomare Aufrüstung Nordkoreas in den vergangenen Jahren hatte weltweit Besorgnis ausgelöst, zum Ende der Verhandlungen und zu Sanktionen gegen das Land geführt. Zuletzt gab es aber Zeichen der Entspannung. Kim hatte Ende März China besucht, das als langjähriger Unterstützer Nordkoreas gilt und dem eine Vermittlerrolle zugetraut wird. (APA, 5.4.2018)