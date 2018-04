Mehrere Tote nach Schüssen an Universität in der Türkei

Medienberichte über mindestens vier Tote an Universität in Eskişehir – Mutmaßlicher Schütze in Polizeigewahrsam

Ankara – An einer Universität in der Stadt Eskişehir im Westen der Türkei sind mehrere Personen durch Schüsse getötet worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Der mutmaßliche Täter ist demnach in Polizeigewahrsam. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität sei in das Gebäude der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät eingedrungen und habe um sich geschossen, meldete der Sender CNN Türk.

Bei den Opfern handle es sich um einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, einen Vizedekan, einen Fakultätssekretär und einen Dozenten an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Osmangazi-Universität. Über die Hintergründe der Tats war vorerst nichts bekannt. (Reuters, red, 5.4.2018)