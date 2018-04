Viktor Orbán vor Wahlsieg in Ungarn

Den jüngsten Umfragen zufolge kann die Fidesz-Partei am 8. April mit einer deutlichen Mehrheit von 142 der 199 Sitze im Parlament rechnen

In Ungarn läuft der Wahlkampf auf Hochtouren, denn am 8. April werden rund acht Millionen Bürger an die Wahlurnen gerufen. Sie bestimmen die 199 Parlamentsabgeordneten mit zwei Stimmen: Eine in den 106 Einzelwahlkreisen sowie eine zweite auf den Parteilisten.

Hinter der rechtskonservativen Regierungspartei Fidesz und den mit ihnen untrennbar verbundenen und auf einer Liste kandidierenden Christdemokraten (KDNP) folgen die rechtsnationale Jobbik-Partei, die Sozialisten (MSZP) im Bündnis mit der Kleinpartei Parbeszed, weiterdie Grünen (LMP) sowie die Demokratische Koalition (DK) des sozialistischen Ex-Premiers Ferenc Gyurcsany und weitere Kleinparteien.

Unter diesen Parteien haben fünf einen eigenen Spitzenkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert: Viktor Orbán für Fidesz/KDNP, Gabor Vona für Jobbik, Gergely Karacsony für MSZP-Parbeszed, Bernadett Szel für die LMP und Viktor Szigetvari für Együtt. (red)