Acer stellt neues Swift 1 vor: Schmale Ränder, lange Akkulaufzeit

Einsteiger-Laptop mit 14-Zoll-Display kommt mit Intel Pentium N5000-Prozessor für 450 Euro

Hardwarehersteller Acer hat eine neue Generation des Swift 1 auf den Markt gebracht. Der Einsteiger-Laptop hat eine Designüberarbeitung erhalten und soll insbesondere mit langem Durchhaltevermögen punkten.

Hinsichtlich der Ästhetik betont Acer die Verschlankung des Rahmens um das 14-Zoll-Display, der links und rechts nur noch 6,3 Millimeter dick ist. Der Bildschirm selbst bietet Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel). Das Gehäuse ist 14,95 Millimeter dick, besteht aus Aluminium und ist nun "kantiger" gestaltet. Das Gewicht gibt man mit 1,3 Kilogramm an.

Fingerabdruckleser und "Far Field"-Mikrofon

Unter der Haube werkt ein Intel Pentium N5000 der "Gemini Lake"-Generation, der je nach Modell mit vier oder acht GB RAM zusammenarbeitet. Beim internen Speicher setzt man auf eine SSD mit bis zu 256 GB an Kapazität. Ein Fingerabdruckscanner soll einen flotten Login ins Betriebssystem erlauben, wobei hier wahlweise klassisches Windows 10 oder Windows 10S zum Einsatz kommt. Sprachkommandos an die digitale Assistentin Cortana sollen auch entfernt vom Gerät möglich sein, da das Mikrofon über "Far Field"-Erkennung verfügt.

Das Keyboard des Swift 1 ist hintergrundbeleuchtet. Es gibt zwei USB3-Ports, einen USB2-Port, einen USB-C-Anschluss USB 3.1), einen HDMI-Ausgang sowie einen Kartenleser. Einer der USB3-Ports kann auch bei ausgeschaltetem Notebook zum Aufladen anderer Geräte genutzt werden. Für Drahtloskonnektivität stehen ac-WLAN und Bluetooth 4.0 zur Verfügung.

Bereits im Handel

Leistungstechnisch ist der Laptop vor allem für den Office-Einsatz und Multimediazwecke konzipiert. Dafür soll er mit seiner Laufzeit punkten. Diese liegt laut Acer bei Videowiedergabe bei bis zu 20 Stunden. Das Swift 1 ist ab sofort verfügbar und kostet in der Mindestkonfiguration 449 Euro. (red, 05.04.2018)