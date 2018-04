Antilopen Gang, Konstantin Wecker und Wiener Blond beim 35. Donauinselfest

Das Wiener Großevent feiert mit elf Bühnen und 18 Themeninseln Jubiläum

Wien – "Abfeiern" ist das Wort, das bei einer ersten Präsentation des diesjährigen Donauinselfests wohl am häufigsten fällt. Das Jubiläum will man von 22. bis 24. Juni nicht nur mit viel Musik, sondern auch mit verschiedenstem Rahmenprogramm – und neuen Sponsoren – begehen. "Wir waren im Herbst nicht untätig und haben uns einiges überlegt", sagt Pro-Event-Geschäftsführer Thomas Waldner.

Das komplette Programm wird erst im Mai bekanntgegeben. Fest steht jedenfalls: Auf der FM4-Bühne sind die deutsche Band Antilopen Gang und die US-Indie Rocker Portugal. The Man zu sehen, deren Hit "Feel It Still" einige auch aus der Werbung kennen könnten.

Das STS-Urgestein Gert Steinbäcker wird mit Band die Wien-Energie/Radio-Wien-Festbühne beschallen, dort wird auch Konstantin Wecker auftreten.

Fedde le Grand und die Österreicher Möwe sorgen unter anderem für den elektronischen Input zum Musikprogramm. Sie werden auf der Spark-7/Kronehit-Bühne zu sehen und hören sein.

Schlagerfans kommen auch auf ihre Kosten: Die Münchener Freiheit kommt auf die Insel. außerdem werden Elisabeth Engstler und Andreas Steppan die größten Hits des "I Am From Austria"-Musicals zum Besten geben.

Im Ö1-Kulturzelt tritt die Band Wiener Blond auf, Lukas Resetarits wird dort sein Programm "70er – leben lassen" darbieten.

SPÖ-Wien-Landesgeschäftsführerin Barbara Novak war bei der Programmpräsentation auch dabei. Das Donauinselfest habe sie in den letzten 34 Jahren als Besucherin und als Mitwirkende erlebt. Eines ihrer Highlights: der Auftritt der Kelly Family. Dieses Jahr freue sie sich auf Konstantin Wecker – und auf die Karaoke-Bühne. (lhag, 5.4.2018)