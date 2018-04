Historischer Kalender – 8. April

1378 – Nach dem Tod von Papst Gregor XI. wird der Erzbischof von Bari, Bartolomeo Prignano, als Urban VI. zu seinem Nachfolger, am 20.9. aber Robert von Genf als Clemens VII. in Avignon zum Gegenpapst gewählt. Diese Doppelwahl leitet das Abendländische Schisma ein (bis 1418).

1548 – Der spanische Eroberer und Abenteurer Gonzalo Pizarro unterliegt bei Sacsayhuaman einem spanischen Heer unter der Führung von Pedro de la Gasca. Damit erlangt die spanische Krone die gesamte Kontrolle über das Vizekönigreich Peru mit der Hauptstadt Lima.

1783 – Als Ergebnis des Sieges der Russen über die Türken wird die Krim von Katharina der Großen als Teil des Russischen Reiches annektiert.

1838 – Das erste im transatlantischen Linienverkehr eingesetzte Dampfschiff, die "Great Western", läuft aus Bristol aus und erreicht New York nach 15 Tagen und fünf Stunden.

1908 – Uraufführung des Dramas "Schwanenweiß" von August Strindberg im Schwedischen Theater in Helsinki.

1933 – Der Maler Otto Dix verliert sein Lehramt an der Dresdner Kunstakademie.

1943 – Bolivien erklärt Deutschland, Italien und Japan den Krieg.

1948 – Die tschechoslowakische KP-Regierung unter Ministerpräsident Klement Gottwald erweitert ihr Verstaatlichungsprogramm und setzt es rückwirkend mit 1.1. 1948 in Kraft.

1953 – Der Gründer der Mau-Mau-Bewegung, Kenias späterer Unabhängigkeitsführer und erster Präsident Jomo Kenyatta, wird von der britischen Kolonialmacht als Verschwörer zu sieben Jahren Zwangsarbeit verurteilt.

1968 – In der DDR tritt die neue (zweite) Verfassung in Kraft, die am 6.4. in einem Volksentscheid angenommen wird.

1988 – Der für auswärtige Beziehungen und Handelspolitik zuständige EG-Kommissar Willy de Clercq eröffnet eine bilaterale EG-Botschaft in Wien, die erste in einem Nicht-EG-Staat.

1993 – Mazedonien wird unter der Bezeichnung "FYROM" (Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien) in die UNO aufgenommen.

2003 – Irak-Krieg: In mehreren Stadtteilen Bagdads toben heftige Kämpfe. US-Präsident George W. Bush erklärt, dass sich die Herrschaft Saddam Husseins ihrem Ende nähere.

2013 – Die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher stirbt 87-jährig an den Folgen eines Schlaganfalls.

Geburtstage:

Georg von Peuerbach (eigtl. G. Aunpekh), öst. Astronom und Mathematiker (1423-1461)

Christian IX., dän. König (1818-1906)

Mary Pickford, US-Stummfilmstar (1893-1979)

Walter Hitzinger, öst. Industrieller (1908-1975)

Heidemarie Hatheyer, öst. Schauspielerin (1918-1990) (n.a.A. 1919-1990)

Betty Ford, ehem. US-First Lady (1918-2011)

Edward Mulhare, irischer Schauspieler (1923-1997)

Fred Ebb, US-Songwriter (1928-2004)

Kofi (Atta) Annan, ghanaischer Diplomat (1938- )

Julian Lennon (eigtl. John Charles J. L.), brit. Sänger und Komponist (1963- )

Patricia T. Arquette, US-Schauspielerin (1978- )

Todestage:

Gaetano Donizetti, ital. Komp. (1797-1848)

Ludwig Wilhelm Mauthner von Mauthstein, öst. Philanthrop und Mediziner (1806-1858)

Pablo Picasso, span. Maler (1881-1973)

"King" Oliver, US-Jazzmusiker (1885-1938)

Marian Anderson, US-Opernsängerin (1902-1993)

Victor de Kowa, dt. Schauspieler (1904-1973)

Peter Igelhoff, öst./dt. Komponist (1904-1978)

Joseph S. Moser, öst. Zeitungsherausgeb. (1918-1993)

(APA, 8.4.2018)