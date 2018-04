Die Auszeichnung ist mit 12.738 Euro dotiert

Solothurn – Der Schweizer Autor Peter Stamm (Agnes) erhält den Solothurner Literaturpreis 2018. Die mit 15.000 Franken (12.738 Euro) dotierte Auszeichnung wird dem 55-Jährigen am 13. Mai im Rahmen der Solothurner Literaturtage verliehen. Mit Stamm werde "ein Autor ausgezeichnet, dessen Werk sich durch einen konsequent lakonischen und hochrhythmisierten Ton" auszeichne, so die Jury in ihrer Begründung. (APA/sda, 5.4.2018)