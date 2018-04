Fiat Chrysler bringt Magneti Marelli an die Börse

Zuliefergeschäft soll an der Mailänder Börse notiert werden

Mailand – Der Automobilkonzern Fiat Chrysler will das Zuliefergeschäft von Magneti Marelli abspalten und an die Börse bringen. Die Auslagerung der Tochter solle bis Ende 2018/Anfang 2019 abgeschlossen werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Aktien von Magneti Marelli sollen an der Mailänder Börse notiert werden.

Die auch aus dem Automobilrennsport bekannte Firma wurde 1919 gegründet. Sie beschäftigt laut ihrer Internetseite rund 43.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro. Magneti Marelli ist in 19 Ländern vertreten, darunter auch Deutschland. Zu den Kunden gehören die großen Automobilkonzerne in Europa, Nord- und Südamerika und Asien.(Reuters, 5.4.2018)