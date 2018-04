Erneut Sitzung des Uno-Sicherheitsrats zum Fall Skripal

Russland beantragte die Sondersitzung für Donnerstagnachmittag. Die Ergebnisse einer OPCW-Untersuchungen werden für kommende Woche angekündigt

New York/Moskau – Die Auseinandersetzung um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal zieht immer weitere Kreise. Russland hat eine Sitzung des Uno-Sicherheitsrates zum Thema beantragt, sie soll am Donnerstag um 15 Uhr in New York (21 Uhr MESZ) stattfinden.

Anlass seien die Vorwürfe der britischen Premierministerin Theresa May, die Moskau für den Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten verantwortlich macht. Russland weist jede Verantwortung für den Anschlag zurück. Bereits Mitte März hatte es dazu eine Uno-Sondersitzung gegeben.

Während eines Besuchs in Ankara sagte Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch, er erwarte, dass sich in dem Streit der "gesunde Menschenverstand" durchsetze und die internationalen Beziehungen nicht länger derart beschädigt würden. Der Konflikt müsse "basierend auf den grundlegenden Normen internationalen Rechts" beigelegt werden.

OPCW-Sitzung zum Fall Skripal

Die britische Regierung könne "legitime Fragen" Russlands nicht übergehen, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag und erneuerte die Forderung nach einer "substanziellen und verantwortlichen" Untersuchung in Übereinstimmung mit der Chemiewaffen-Konvention.

Laut einem Bericht der britischen Tageszeitung "The Times" soll es dem britischen Geheimdienst bereits kurz nach dem Anschlag gelungen sein, den Herstellungsort des verwendeten Nervengifts festzustellen.

Bei einer Sondersitzung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) war Moskau zuvor am Mittwoch mit seinem Bestreben gescheitert, in die Ermittlungen in der Skripal-Affäre einbezogen zu werden. Die britische Delegation, angeführt vom Chemiewaffenexperten John Foggo, lehnte Russlands Ansinnen mit scharfen Worten ab. "Russlands Vorschlag gemeinsamer Ermittlungen zum Vorfall in Salisbury ist pervers", hieß es via Twitter. Dies sei eine "Ablenkungstaktik", um "Fragen auszuweichen, die die russischen Behörden beantworten müssen".

OPCW-Ergebnis nächste Woche

Der OPCW-Exekutivrat war auf Bitten Russlands kurzfristig zusammengekommen. Die britische Regierung hatte bereits zuvor die internationalen Chemiewaffenexperten der OPCW gebeten zu ermitteln. OPCW-Experten untersuchten Blutproben von Skripal und dessen Tochter. Ein Ergebnis soll kommende Woche eintreffen. Ein Bericht werde dann Großbritannien übergeben, teilte die OPCW am Mittwoch mit.

Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März im englischen Salisbury vergiftet worden. Der Fall hat zu der schwersten diplomatischen Krise zwischen Russland und Großbritannien sowie zahlreichen weiteren westlichen Staaten seit dem Kalten Krieg geführt. Viele westliche Staaten wiesen russische Diplomaten aus, worauf Russland ebenfalls mit Ausweisungen reagierte. Eine erste Gruppe aus Russland ausgewiesener US-Diplomaten hat die US-Botschaft in Moskau verlassen. Dutzende Botschaftsangehörige brachen Donnerstag früh mitsamt ihren Familien in Bussen Richtung Flughafen auf, wie Medien berichteten. (APA, red, 5.4.2018)