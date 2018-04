Neuer Beachclub am Wiener Donaukanal mit 272 Plätzen

Die Eröffnung der "Blumenwiese" ist für Mai geplant, ausgeschrieben wurde die Fläche nicht. Sechs weitere Donaukanal-Vergaben sollen am Freitag feststehen

Wien – Am Wiener Donaukanal läuft seit Monaten eine Ausschreibung für sechs begehrte Gastro-Flächen. Wie berichtet betrifft das die Areale von Tel Aviv Beach, Adria Wien, Feuerdorf, Badeschiff-Vorkaifläche, Central Garden und Hafenkneipe. Die Ausschreibung hat die "Donau Hochwasserschutz Konkurrenz" (DHK) gestartet, die aus einem Gremium aus Bund, Stadt Wien und Land Niederösterreich besteht und Grundbesitzer dieser Donaukanal-Flächen ist.

Welche Gastronomen hier zum Zug kommen, soll "voraussichtlich am Freitag" feststehen, wie es zum STANDARD heißt. Insgesamt haben rund 50 Gastronomen Teilnahmeanträge für die Interessentensuche abgegeben. Die erfolgreichen Bewerber werden mit Zehnjahresverträgen ausgestattet.

Keine Ausschreibung bei City Beach

Ganz ohne öffentliche Ausschreibung erhielt Anfang 2017 der Wiener Großgastronom Philipp Pracser eine Donaukanal-Fläche vis-à-vis dem Motto am Fluss nahe dem Schwedenplatz. Dort wurde das Lokal City Beach seit 2005 von Anton Tomasiewicz betrieben. Während Tomasiewicz elf Jahre lang immer mit Einjahresverträgen ausgestattet wurde, soll Neo-Betreiber Pracser laut Tomasiewicz einen 20-Jahres-Vertrag bekommen haben.

Nun wurden die konkreten Donaukanal-Pläne des umtriebigen Gastronomen bekannt, der in Wien etwa auch den Ocean Park in der Millennium City, das Restaurant "Die Allee" im Prater und den Club Schwarzenberg betreibt: Unter dem Namen "Blumenwiese" entsteht zwischen Marien- und Schwedenbrücke ein Beachclub mit Restaurant und Bar. Die Eröffnung wird für Anfang Mai angepeilt, aktuell werden Mitarbeiter gesucht.

Beachclub mit 272 Plätzen

Insgesamt sind nach STANDARD-Informationen 272 Verabreichungsplätze vorgesehen, der City Beach unter Tomasiewicz hatte offiziell 170 Sitzplätze zur Verfügung. Aus dem Ansuchen zur Änderung der Betriebsanlagengenehmigung geht hervor, dass es eine bebaute Fläche mit einem Sanitärcontainer sowie zwei Pavillons für Küchen-, Schank- oder Barbereich geben wird. Dazu kommen eine Terrassenfläche (knapp 400 Quadratmeter) und eine Grünfläche (rund 280 Quadratmeter).

Die Terrassenfläche besteht aus einem Holzpodest, "das in vier verschiedenen Höhen treppenartig angeordnet ist", wie es heißt. Auf der Terrassenfläche werden Lautsprecher angebracht. Zwischen 13 und 22 Uhr werden diese auf 75 Dezibel begrenzt, außerhalb dieser Zeit auf 58 Dezibel. Neben dem Restaurantbereich mit Service soll es laut Homepage des geplanten Beachclubs auch konsumfreie Flächen geben.

Einspruch von Anrainern

Betroffene Anrainer, die schräg oberhalb des neuen Beachclubs wohnen, befürchten eine "dauerhafte Musikbeschallung" über neun Stunden am Tag – und haben Einspruch gegen die Genehmigung zur Änderung der Betriebsanlage eingereicht. Zwar wird auch auf den – wohl ähnlich lauten – Straßenverkehrslärm verwiesen. Die permanente Musikberieselung sei aber "unzumutbar", wie es in dem Schreiben heißt, das dem STANDARD vorliegt. Kommende Woche findet am Donnerstag eine mündliche Verhandlung zur Betriebsanlagengenehmigung statt.

Nachfolgeprojekt von Sky & Sand

Genehmigungsbewerber ist übrigens die Sky & Sand Immo GmbH mit Geschäftsführer Pracser. Diese Gesellschaft hatte 2015 ursprünglich den ganzjährigen Beachclub Sky & Sand mit rund 800 Sitzplätzen vis-à-vis dem Lokal Flex auf einer Donaukanal-Grünfläche geplant. Der Petitionsausschuss des Gemeinderats sprach sich 2016 allerdings gegen die Realisierung dieses Projekts aus. (David Krutzler, 5.4.2018)