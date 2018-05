Vertical Farming: Gemüseanbau in Wolkenkratzern

Despommier : Die Firma Plenty in San Francisco hat sich vorgenommen, Weltmarktführer zu werden, und kauft jetzt schon in großem Stil Lagerhallen auf, um sie zu Indoor-Farms umzubauen. Da ist sehr viel Geld im Spiel. Amazon-Chef Jeff Bezos hat die Biosupermarktkette Whole Foods gekauft, mit dem Ziel, frische Nahrungsmittel das ganze Jahr über anzubieten und so die Kosten zu senken. Wenn der reichste Mann der Welt in dieses Geschäft einsteigt, dann will das etwas heißen! Das heißt, in absehbarer Zeit wird die konventionelle Landschaft überflüssig sein. Das ist natürlich eine wagemutige Vorhersage von mir. Aber der Vorteil ist: Es wird dabei nur Gewinner geben! (Maik Novotny, 22.5.2018)

Despommier : Pflanzen leben nicht vom Boden, sondern vom CO2 in der Atmosphäre. Dazu gibt es ausreichend Forschungsergebnisse. Aber von Wissenschaft wollen diese Leute nichts hören. Pflanzen nehmen alles aus dem Boden auf, was in Wasser löslich ist. Das ist gut und schlecht zugleich. Kein Landwirt wird Ihnen eine Liste mit den Inhaltsstoffen seines Bodens zeigen. Aus gutem Grund! Wenn ich Indoor-Farming betreibe, kann ich ein genaues Menü zusammenstellen und die Liste mit den Zutaten für meine Tomaten ins Schaufenster hängen. Wenn die Leute einmal diese Kontrollmöglichkeit über ihre Lebensmittel haben, werden sie nichts anderes mehr akzeptieren.

Despommier : Genau diese Aufgabe stelle ich gerade meinen Studenten an der Fordham University. Das Ziel ist, komplett autark zu sein. Sie bekommen dazu folgende Bedingungen: Das Gebäude erzeugt seinen eigenen Strom mit Solarpaneelen und sammelt sein eigenes Wasser, mit dem die Kühlung und Heizung erfolgt. Eines meiner Lieblingsgebäude ist das Pasona O2 mitten in Tokio. Eigentlich ein normales Bürogebäude, mit einer Farm im Keller, in der Essen für die Mitarbeiter angebaut wird. Jedes Gebäude sollte das können!

Despommier : Es gibt viele Systeme für den Nahrungsmittelanbau zu Hause. Das Unternehmen Square Roots in Brooklyn baut dazu Schiffscontainer für den Eigenbedarf um. Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston werden kleine Einheiten entwickelt, mit denen man in der eigenen Wohnung ernten kann. Der nächste Schritt sind Supermärkte. Man geht in den Supermarkt, erntet dort von lebendigen Pflanzen das ab, was man braucht. Das hat den Vorteil, dass die Leute sehen, wo ihr Essen herkommt. Die Firma Infarm in Berlin plant ein 20-stöckiges Gebäude, in dem alles vom Wurzelgemüse bis zum Gewürz angebaut wird.

Despommier : Man hat keine Probleme mit Schädlingen und Krankheiten. Die Lebensmittel sind frisch, man muss sie nicht transportieren und lagern. Das ist eine enorme Energieersparnis. Außerdem steckt die konventionelle Landwirtschaft in der Krise. Heute wird Indoor-Farming genau dort betrieben, wo es ihr am schlechtesten geht. Zum Beispiel in China – dort hat sich durch den Klimawandel der Rhythmus des Monsunregens verschoben. Er ist kürzer und intensiver, die Böden erodieren. Oder in Japan, wo nach Fukushima Ackerflächen verlorengingen und niemand Lebensmittel aus Japan essen wollte. Heute sind die Japaner Weltmarktführer beim Vertical Farming.

Despommier : Beides! Es begann an der Columbia University in einem Kurs mit nur sieben Studenten. Ich fragte sie, was sie für die dringendsten Probleme der Menschheit in den nächsten 100 Jahren hielten. Es kamen viele Antworten: Überbevölkerung, Nahrungsmangel, Megacitys. Wir stellten fest, dass alle eines gemeinsam hatten: den Klimawandel . Sehr apokalyptisch! Also versuchten wir, nach Lösungen zu suchen. Die Studenten nahmen sich den Nahrungsmittelanbau auf den Dächern der Stadt vor. Mit dem Ergebnis, dass die Dächer von New York nicht ausreichten, um die Stadt zu ernähren. Im nächsten Jahr gingen wir einen Schritt weiter und hatten die Idee, in den Gebäuden Pflanzen anzubauen. Warum hatten wir da nicht gleich daran gedacht? Das war vor 15 Jahren, und seitdem arbeite ich daran.

Wie kann die Versorgung mit Nahrungsmitteln in den Städten trotz rasanter Urbanisierung sichergestellt werden? Der US-Mikrobiologe und Ökologe Dickson Despommier hat dafür eine Antwort parat: Pflanzenanbau in den Städten, nicht nur auf Dächern, sondern auch in Innenräumen. Seine Vision des sogenannten Vertical Farming hat ihm weltweit viel Aufmerksamkeit eingebracht. Glaubt man Despommier, steht der Durchbruch unmittelbar bevor.

Dickson Despommier (geb. 1940 in New Orleans) ist Mikrobiologe, Ökologe und emeritierter Professor of Public and Environmental Health an der Columbia University in New York. 2010 veröffentlichte er sein einflussreiches Buch "The Vertical Farm: Feeding the World in the 21st Century " (St. Martin 's Press). Seitdem ist er weltweit in Sachen Vertical Farming unterwegs, er ist Vorstandsmitglied des Vertical Farm Institute.

