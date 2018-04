Spanischer Separatismus auf dem grünen Rasen des FC Barcelona

Autonomie- und Separationsbestrebungen haben in Spanien eine lange Tradition. Nicht nur der FC Barcelona zählt dabei auf die Breitenwirkung des Fußballs

Das Camp Nou, die fußballerische Heimstätte des FC Barcelona, war am Mittwoch wieder einmal Ort des Protests gegen die spanische Zentralregierung in Madrid. Bereits vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen AS Roma aus Italien waren in den Fankurven zahlreiche Banner und Schals mit der Aufschrift "freedom" beziehungsweise "llibertat" – also "Freiheit" – zu lesen.

Nach exakt 17 Spielminuten und 14 Sekunden folgte dann auf den Rängen eine konzertierte Aktion zahlreicher Unabhängigkeitsbefürworter: In Anspielung auf die Kapitulation Barcelonas vor spanisch-französischen Truppen am 11. September 1714 am Ende des Erbfolgekrieges ließen die Fans gelbe Luftballons in den Himmel steigen.

Mehr als ein Jahr hatte die Belagerung der Stadt seinerzeit gedauert. Der Tag der Niederlage gilt den Katalanen besonders deshalb als symbolträchtig für die Unterdrückung durch Madrid, weil der Region erstmals jegliche Sonderrechte im neuen Zentralstaat untersagt wurden.

foto: reuters/albert gea Die Mannschaft des FC Barcelona vor den Solidaritätsplakaten für den katalanischen Ex-Regierungschef Carles Puigdemont und andere inhaftierte separatistische Politiker.

Spanische Autonomiebestrebungen

Später, unter Diktator Francisco Franco (1936–1975), erging es den Katalanen nicht besser. Doch auch andere Autonomiebestrebungen wurden zu jener Zeit brutal niedergeschlagen, jene der Basken beispielsweise. Das multikulturelle und vielsprachige Spanien kennt heute insgesamt 17 "autonome Gemeinschaften" (Comunidades Autónomas), wie sie in der Verfassung genannt werden. Seit 1978 die spanische Verfassung angenommen worden war, erkämpften sich diese – teils friedlich, teils mit massiver Gewalt wie die baskische Eta – verschiedenste Zugeständnisse und Sonderrechte.

foto: apa/afp/pau barrena Nach 17:14 Minuten Spielzeit steigen im ganzen Stadion gelbe Luftballons hoch.

Ein Recht auf Abspaltung wurde – wie in zahlreichen anderen Staaten auch – jedoch keiner der Regionen zugestanden. Artikel 2 der Verfassung spricht von der "Unteilbarkeit der spanischen Nation". Inwiefern die "autonomen Gemeinschaften" diese akzeptieren beziehungsweise gegen sie rebellieren, ist von Region zu Region unterschiedlich.

Die bekannteste ist freilich Katalonien – aber auch im Baskenland, in Galicien, in Andalusien, auf den Balearen und auf den Kanaren gab es in den vergangenen Jahrzehnten verschiedenste Autonomiebestrebungen.

Regionalstolz

Die identitätsstiftende Rolle des Fußballsports im "fútbol"-verrückten Spanien ist dabei nicht zu unterschätzen. Die großen Erfolge der spanischen Nationalmannschaft mit den Europameistertiteln 2008 und 2012 sowie dem Weltmeistertitel 2010 vermochten zumindest für einige Jahre so etwas wie eine "gesamtspanische" Begeisterung zu entfachen – auch weil zahlreiche Leistungsträger aus Autonomieregionen kamen. In den Jahrzehnten davor war eine Übertragung eines Spanien-Länderspiels in einer katalanischen oder baskischen Bar oder Taverne jedoch keinesfalls üblich.

foto: apa/afp/ander gillenea Baskische Fans von Athletic Bilbao solidarisieren sich im September 2017 mit der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung und schwenken beim Auswärtsspiel gegen Atlético Madrid die Flaggen beider Regionen (rot-weiß-grün für das Baskenland, rot-gelb für Katalonien).

Das harmonisch-kollektive Intermezzo war insofern eine durchaus überraschende Entwicklung, als dass der regionale Bezug zum jeweiligen Fußballverein europaweit selten so ausgeprägt ist, wie dies in Spanien der Fall ist. Kommt man aus dem Baskenland, unterstützt man in aller Regel Athletic Bilbao oder Real Sociedad, vielleicht auch noch Deportivo Alavés oder seit neuestem SD Eibar. Bei Bilbao durften seit 1912 nur im Baskenland geborene, erst später auch in der Region ausgebildete Spieler in den Vereinsfarben auflaufen. Nach wie vor versucht man sich sein Alleinstellungsmerkmal so gut es geht zu wahren – auch wenn es der kommerzialisierte Sport zusehends erschwert.

Kommt man aus Katalonien, wird die Unterstützung der ortsansässigen Espanyol Barcelona und FC Girona zwar akzeptiert, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist man jedoch Fan des großen FC Barcelona, der nicht umsonst "Més que un club" (Mehr als ein Verein) zu seinem Motto hat.

foto: apa/afp/josep lago FC Barcelonas Kapitän (Andrés Iniesta, Nummer 8) trägt traditionell die katalanischen Farben Rot und Gelb über der von der Uefa vorgeschriebenen neutralen Kapitänsbinde.

Das verhasste Real-Madrid-Trikot tragen hingegen meist nur unachtsame Touristen in der Stadt. Bei den galicischen oder andalusischen Klubs ist der Regionalstolz auf den Fußballverein vielleicht nicht so ausgeprägt wie in Katalonien, aber auch dort ist er durchaus ein unverkennbares Merkmal der Gesellschaft.

Katalanisches Exempel

Insbesondere seit sich die katalanische Unabhängigkeitsdebatte im vergangenen Jahr massiv zugespitzt hat, kann von der spanischen Einheit auf dem grünen Rasen keine Rede mehr sein. Der katalanische Starverteidiger des FC Barcelona, Gerard Pique, bekam dies besonders hart zu spüren, als er in einem Trainingslager der Nationalmannschaft im Herbst 2017 von den Fans wüst beschimpft und ausgebuht wurde.

foto: apa/afp/jose jordan Gerard Pique wärmt sich am Tag des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums, am 1. Oktober 2017, vor dem "Geisterspiel" gegen UD Las Palmas, in einem Shirt in katalanischen Farben auf. Tags darauf wird er beim Trainingslager der spanischen Nationalmannschaft heftig angefeindet.

Das Ligaspiel am 1. Oktober, dem Tag des Unabhängigkeitsreferendums, musste aus Angst vor drohenden Ausschreitungen ohne Zuschauer im 99.000 Plätze fassenden Camp Nou ausgetragen werden. Der spanische Verband erlaubte eine Verlegung des Spiels nicht, da er das Referendum als illegal ansah. Und immer wieder solidarisierten sich prominente Spieler des Vereins mit der Unabhängigkeitsbewegung.

Die neuerlichen Proteste im Stadion am vergangenen Mittwoch sind vor allem eine Solidarisierung mit dem ehemaligen Regierungschef Carles Puigdemont und seinen weiteren im Exil oder in Haft befindlichen Mitstreitern. "Die Erben des Franquismus" hätten ein weiteres Mal katalanische Politiker eingesperrt und ins Exil gezwungen, heißt es in einem Schreiben des Komitees zur Verteidigung der Republik des FC Barcelona (CDR Barça) zur Aktion. Zahlreiche gewichtige Barça-Fanklubs gehören dem CDR an. Sie waren unter den Ersten, die sich mit der rezenten Separatismusbewegung solidarisierten, und sie werden auch weiterhin die internationale Bühne des Nou Camp nutzen, um ihren Protest medienwirksam zu positionieren. Auch weil sie der FC Barcelona stillschweigend gewähren lässt. (Fabian Sommavilla, 5.4.2018)