Amazon: Fire Tablets reagieren nun auf Alexa-Zuruf

Digitaler Assistent via Sprachbefehl aktivieren – Updates für aktuelle Tablets des Unternehmens

Wer Alexa auf Zuruf nutzen will, greift dafür üblicherweise zu einem Lautsprecher von Amazons Echo-Reihe. Doch es geht auch kostengünstiger: Wer bereits ein Fire Tablet sein eigenen nennt, kann Alexa nun nämlich ebenfalls auf diese Weise nutzen.

Update

Mit einem aktuellen Firmware-Update lässt sich bei Fire 7 und Fire HD 8 nun Alexa via Sprachbefehl aktivieren. Es ist also nicht mehr zwingend nötig, das Tablet in der Hand zu halten, um den Assistenten aufzurufen.

Dabei gibt es allerdings gewisse Einschränkungen zu beachten: Das Ganze klappt nämlich nur, wenn der Bildschirm gerade an ist, oder das Tablet gerade am Strom hängt. Ansonsten verzichtet Amazon aus Stromspargründen auf diese Funktion. Ein Zuruf auch bei deaktiviertem Bildschirm und ohne am Strom zu hängen gibt es somit weiterhin nur beim Fire HD 10.

Vergleiche

Wirklich neu ist all das übrigens nicht: Android-Tablets und -Smartphones mit Google Assistant – oder dessen Vorgänger Google Voice Search – beherrschen ähnliches schon seit einigen Jahren. (apo, 5.4.2018)