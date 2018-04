HTC für irreführende Werbung mit Schwimmer Tom Daley ermahnt

Der taiwanesische Hersteller zeigt, wie Daley im Wasser das nicht wasserdichte U11 benutzt – das stört die britische Werbebehörde

HTC gerät wegen eines mehrere Monate alten Werbeclips in die Kritik. In dem Film ist der olympische Schwimmer Tom Daley zu sehen, der bei einem Sprung ein HTC U11 nutzt. Damit macht er Selfies, die beim U11 durch ein Drücken der Smartphone-Seiten geknipst werden können. Daley nutzt das Gerät auch, als er das Schwimmbecken verlässt. Allerdings ist das Gerät nicht wasserdicht. Es kann nur "kurz" in eine geringe Tiefe von weniger als einem Meter getaucht werden.

Irreführend

Die britische Werbebehörde ermahnt HTC nun. Der Clip würde Nutzer in die Irre führen, berichtet die BBC. Würde ein normaler User wie Daley ins Becken springen, könnte er das Gerät wohl nicht an der Oberfläche des Wassers halten. Außerdem weist die Behörde darauf hin, dass HTC selbst angibt, dass Schwimmbecken zu viele mögliche Kombinationen an Temperaturen und benutzten Chemikalien wie Chlor aufwiesen, um für die Nutzung des U11 sicher zu sein. HTC muss den Clip nun aus allen Kanälen entfernen. (red, 5.4.2018)