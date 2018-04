Wonach miachtelt es in Ihrem Auto?

Wunderbaum, ein Beduftungssystem im Auto, nasser Hund oder permanent die Bergschuh hinter dem Fahrersitz? Wonach riecht es in Ihrem Auto?

Jetzt kommen sie, die paar Tage, wo die Leut wieder mit offenem Fenster fahren. Vor kurzem war es noch zu kalt, bald ist es eh wieder zu heiß dafür. Aber bis dahin wabbern die Geruchswolken von Wunderbaum und Co. aus den Autos.

Manche Autos riechen so typisch, dass man sie allein mit Hilfe der Nase erkennen kann. Da ist etwa die Ringelblumenhandcreme der Fahrerin, die eine dampfende Schutzschicht übers Lenkrad gebildet hat, oder der Cockpitspray, der einem auf Jahre jede Piña Colada vergrault – als ob der Wunsch abseits davon so groß wäre. Ein Quell der Nasenrümpfer sind auch die bekannten Wunderbäume, bei denen zum Glück draufsteht, wonach sie riechen. Damit man es auch weiß.

Luxusduft in der Oberklasse

Innenraumbeduftungen gehören übrigens in der Oberklasse inzwischen zum guten Ton, auch die Franzosen experimentieren schon länger mit mehr oder weniger streng riechenden Tampons, die in den Lüftungsstrom hängen, wie etwa im C4.

Immer noch besser, als es riecht im Auto nach nasser Hund oder der Katzenkotze vom letzten Tierarztbesuch. Ranziges Frittierfett von alten Schachtelwirt-Hinterlassenschaften musste ich schon ertragen, Reste von verschütteter Milch sind ganz arg oder natürlich: Raucherautos überhaupt.

Selbsterfahrung

Mein betagter Capri roch beim Kauf modrig, weil er wohl zu lange in einer feuchten Garage stand. Abhilfe sollten dann Duftplättchen eines italienischen Autoherstellers schaffen, der diese unter den Sitz klebt, um Neuwagengeruch zu verströmen. Die Idee derer zwei Plättchen in den Capri zu legen und ihn über Monate wegzustellen, war keine gute. Nicht einmal die Fliegen sind mehr zu dem Auto. Kaffeepulver, offen in kleinen Schälchen im Auto verteilt, konnte dann das Schlimmste wieder richten. So, damit bin ich meinen Geheimtipp auch losgeworden.

Jetzt aber endlich zu Ihnen. Wonach riecht es in Ihrem Auto? Wonach sollte es Ihrer Meinung nach riechen? Welchen Geruch halten Sie gar nicht aus? Ist es gar der Neuwagengeruch wie bei der Kollegin? Wie greifen Sie korrigierend ein, wenn ein olfaktorisches Desaster passiert ist? Helfen Sie mit, damit es in den nächsten Tagen besser aus den Autos riecht, wenn die Fenster wieder aufgehen. (Guido Gluschitsch, 6.4.2018)