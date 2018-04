Tiroler Bauernhof durch Feuer zerstört

Das Gebäude war unbewohnt, die Brandursache vorerst unklar

Gallzein – Ein Bauernhof in Gallzein in Tirol (Bezirk Schwaz) ist Mittwochfrüh durch ein Feuer fast zur Gänze zerstört worden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Ursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Das Feuer, das im südöstlichen Bereich des Gebäudes ausgebrochen war, wurde von einem Nachbar bemerkt. Rund 80 Feuerwehrleute konnten schließlich ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Bauernhaus verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Nachmittagsstunden. (APA, 5.4.2018)