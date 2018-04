Mieten in Österreich in drei Jahren um fast ein Viertel gestiegen

ImmobilienScout24: Nachfrage zeigte 2017 Zahlungsbereitschaft für durchschnittlich 14,30 Euro pro Quadratmeter

Wien – Wer eine Mietwohnung sucht, hat sich damit abgefunden, dafür im Schnitt um fast ein Viertel mehr hinzublättern zu müssen als noch vor wenigen Jahren. Mittlerweile wird mit einer monatlichen Gesamtmiete von 14,30 Euro pro Quadratmeter gerechnet, wie aus der Nachfrage auf der Internet-Plattform ImmobilienScout24 zwischen Juli 2017 und Februar 2018 hervorgeht. Das sind um 22 Prozent mehr als 2014.

Damals lag der bundesweite Schnitt für die erwartete Monatsmiete bei 11,70 Euro pro Quadratmeter. In den westlichen Bundesländern zeigt die Kurve wesentlich steiler nach oben als im Osten. In Innsbruck etwa betrug der Zuwachs binnen drei Jahren sogar 45 Prozent und in Salzburg 35 Prozent. In Klagenfurt ist man auf eine um rund ein Drittel höhere Mieten eingestellt als drei Jahre davor – in Wien und St. Pölten auf ein Plus von etwa 25 Prozent. Die Angaben beziehen sich auf die Miete inklusive Betriebskosten (ohne Strom und Heizung).

Am häufigsten nachgefragt werden 70 Quadratmeter und 2,5 Zimmer. Mit einem Anteil von 62 Prozent wollte der überwiegende Teil der Wohnungssuchenden 2017 mieten, nur 38 Prozent wollten kaufen.

In Innsbruck hohe Zahlungsbereitschaft

Die höchste Mietzahlungsbereitschaft herrscht in Innsbruck mit 19,60 Euro pro Quadratmeter und Monat und in Salzburg (18 Euro). Dahinter folgt Bregenz mit 16,70 Euro. 2014 war Bregenz (mit 14 Euro) noch das österreichweit teuerste Pflaster für Mietwohnungen.

In Eisenstadt werden derzeit die niedrigsten Mieten erwartet – laut Suchanfragen sind die Mieter bereit, höchstens 10,30 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen. Ebenfalls relativ günstig eingeschätzt werden Graz (11,10 Euro) und Klagenfurt (11,50 Euro). 2014 galt die Kärntner Landeshauptstadt noch als billigster Mietwohnungsmarkt.

In Wien sind Wohnungssuchende im Durchschnitt darauf eingestellt, eine Miete von 14,60 Euro pro Quadratmeter zahlen zu müssen – das liegt nur geringfügig über dem österreichweiten Schnitt (14,30 Euro), aber deutlich unter Salzburg und den anderen Landeshauptstädten im Westen.

Die Werte für die Mietzahlungsbereitschaft wurden errechnet, indem die Einträge zur maximalen Miete in der Suchmaske auf der Immobilien-Plattform durch die gesuchte Mindestwohnfläche dividiert wurden. (APA, 5.4.2018)