Salzburg im Finale und österreichischer Meister

Bullen fixieren mit EBEL-Finaleinzug achten Meistertitel

Linz – Red Bull Salzburg hat mit dem Finaleinzug in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) seinen achten österreichischen Meistertitel fixiert. Die Salzburger besiegten die Black Wings Linz am Mittwoch auswärts 4:2, dadurch gewannen sie auch die Halbfinalserie (best of seven) 4:2. Im EBEL-Endspiel treffen sie ab Sonntag auf den HCB Südtirol. Die Bozner hatten Titelverteidiger Vienna Capitals 4:1 bezwungen. (APA, 4.4.2018)

EBEL-Halbfinale (best of seven), 6. Spiel:

EHC Liwest Black Wings Linz – Red Bull Salzburg 2:4 (1:0,0:1,1:3). Linz, Eissporthalle, 4.865 (ausverkauft).

Tore: Locke (13./PP), Piche (54.) bzw. Duncan (28.), Huber (46.), Heinrich (54./PP), Rauchenwald (60./EN). Strafminuten: 10 bzw. 20 plus Spieldauer Generous

Endstand in der Serie: 2:4

Finale (best of seven) ab Sonntag: Salzburg – HCB Südtirol